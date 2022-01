Francuz je otkrio detalje kako je izgledao sporni intervju sa najboljim teniserom sveta.

Izvor: Profimedia/lequipe.fr/Printscreen

Nove informacije u slučaju najboljeg tenisera sveta ne prestaju da pristižu. Posle saopštenja Novaka Đokovića o tome kako je i kada bio pozitivan na korona virus, australijski mediji tvrde da je on lagao pod zakletvom i da mu zbog toga preti čak i zatvorska kazna.

Novak je priznao i da je napravio grešku što je dao jedan intervju znajući da je pozitivan, a sada se oglasio i novinar "L'Ekipa" koji je taj intervju sa njim vodio!

Francuski novinar Frank Ramelja intervjuisao je Đokovića 18. decembra u Beogradu, povodom nagrade "Šampion šampiona 2021" koju mu je "L'Ekip" tim povodom uručivao.I dok u Australiji otkrivaju plan ministra za imigraciju na koji način bi mogli da deportuju Đokovića iz te zemlje, Ramelja je otkrio detalje intervju sa najboljim igračem sveta.On je istakao da je od Đokovićevog tima dobio instrukcije da ne postavlja pitanja o vakcinaciji, kao ni Novakovim namerama oko Australijan opena.

"To je vrlo senzitivno pitanje, ako ste sumnjali u to. On, stoga, nije bio pitan da li je razmatrao da se testira i ako jeste, koji je bio rezultat", naveo je Ramelja, a prenosi australijski "The Age".

On je za 30-minutni intervju rekao da je obavljen u TC "Novak" na Dorćolu, kao i da je za Đokovićev pozitivan PCR test saznao tek tri nedelje nakon intervjua.

Ramelja je opisao da je Đoković pozirao bez maske na fotografisanju za intervju, ali da ju je sve vreme nosio tokom intervjua. Čak je bio i upitan da je u jednom trenutku skine kako bi bio fotografisan tokom razgovora, što je Novak odbio.

"Juče sam se testirao pre nego što sam krenuo za Australiju. Bio sam negativan", dodao je Ramelja.

Đoković je u sredu trenirao na "Rod Lejver areni":