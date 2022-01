Ovo je bio verovatno najiščekivaniji trening teniser u istoriji.

Izvor: @DjokerNole/Twitter

Novak Đoković pobedio je Australiju na Federalnom sudu, međutim i dalje je neizvesno da li će ostati u ovoj zemlji pošto ministar Aleks Houk može da iskoristi lična ovlašćenja i deportuje ga bez osnova.

Odluka je trebalo već da bude doneta, međutim čini se da Houk i premijer Skot Morison i dalje nisu "prelomili" šta da urade povodom Novaka Đokovića, ali srpski as ne mari previše za to - već se okrenuo tenisu i samo tenisu, pa je drugi put od dolaska u Melburn istrčao na teren.

Đoković se samo nekoliko sati posle suđenja pojavio na "Rod Lejver areni" sa koje je poslao snažnu poruku, potvrdivši namere da se pored svega takmiči na Australijan openu, a odmah potom je zakazao i novi trening.

Čini se da je to bio najiščekivaniji trening nekog tenisera u istoriji, ali su Australijanci "ugasili uživo prenos".

Kako prenose mediji, do sada su svi treninzi mogli da se pogledaju preko kamere koja je instalirana na stadionu, međutim to je ugašeno i uz to su zaključana sva vrata - sve dok Novak ne završi trening. Pitanje je da li je to bila njegova odluka ili ga Australijanci "kriju" od javnosti.

Ipak, na društvenim mrežama pojavili su se snimci dronom...