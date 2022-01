"Nakon što je Novak objavio, Morison je smišljao taktiku kako da se što pre vrati kući"

Izvor: Twitter/Djoker Nole/Radio-televizija Srbije/Screenshot

Da li je Novakova fotografija uoči puta za Australiju, uz koju je objavio da je dobio medicinsko izuzeće, zapravo bila "okidač za Australiju da ovako oštro i nepravično reaguje prema najboljem teniseru sveta?

"Pretpostavljam da je to bila tačka spoticanja", rekao je njegov brat Đorđe Đoković gostujući u Radio-televiziji Srbije u toku suđenja najboljem teniseru sveta u Melburnu.

"Ta slika koju je objavio, da polazi za Australiju sa medicinskim izuzećem, pokrenula je pohlepnost gospodina Skota (Morisona, premijera Australije) da pokaže narodu... Jer je Novak stigao i napisao da ima medicinsko izuzeće, pa se podigao deo naroda ljut na čitavu politiku Australije, zato što još postoje australijski građani koji ne mogu da se vrate kući, a teniseri dolaze već drugu godinu, uz izuzeća, karantine...", rekao je Đoković.

Novak je tom fotografijom najavio da stiže u Australiju, na Australijan open, ali je posle dolaska na aerodrom doživeo katastrofalan, ponižavajući tretman. Ovako izgleda ta slika.

"ODGOVORIO JE SILOM"

"Premijer je na taj gnev odgovorio silom i kad je Novak postavio tu sliku i kad je postala viralna, dok je Novak bio u avionu, Morison je smišljao taktiku kako će se Novak vratiti kući i kako će mu staviti do znanja da se sa Australijom, velikom svetskom silom ne igra", rekao je Novakov mlađi brat.

Đoković je naveo i primer češke teniserke Renate Voračove, koja je bez problema sa medicinskim izuzećem ušla u zemlju, smestila se, takmičila... A, onda je nakon skandala i Đokovićevog privođenja i ona smeštena u hotel za izbeglice.

"Videli smo češku teniserku, koja je ušla i odigrala turnir sa istim tim izuzećem kakvo je dobio Novak, pa su je vratili kući posle desetak dana. Ne razumem šta im je dalo povoda i kakva administrativna greška je dala povoda da to urade sportistkinji na najvišem nivou.

"Počeli su da pričaju o tim sportistima sa izuzećem, da su oni najveća pretnja za Australiju. Pričamo o vrlo oštrim političkim potezima, tamo su u toku izbori, vodi se oštra bitka, nije trebalo da upliću Novaka u sve. Australliji to nije bilo potrebno, imaće velikog uticaja, čujemo da bi australijski poreznici mogli da plate debeli račun nakon suđenja, ali to će imati mnogo veći račun posle svega, jer su izgubili na reputaciji", dodao je on.

Za kraj, Đorđe Đoković je naglasio da se na takav način ne može ophoditi ni prema kome, a pogotovo ne prema najboljem sportisti.

"I da je napravio grešku, a nije, ovako se ne možete ophoditi prema bilo kojem sportisti, a kamoli prema ambasadoru države sa kojom imate diplomatske odnose i sa jednim od najboljih sportista svih vremena. Mislim da je slika veoma jasna, da Novak ima velike šanse da pobedi, da istera istinu na videlo i da se pokaže narodu prava istina, da pravda bude zadovoljena. Mislim da je to Novaku najvažnije, a da je tenis trenutno zadnja stavka u mislima i Novaku i svima nama. Samo želimo da se sve završi, da Novak izađe iz zatvora, da bude sa svojim narodom, da li će tamo ostati - ja ne znam, to je samo sudska, pa Novakova odluka", rekao je on.