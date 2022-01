Problemi i dalje traju. Novaka Đokovića ne pušaju sa aerodroma.

Izvor: Profimedia

Bez obzira što je po mnogima najbolji teniser svih vremena, što je najveće uspehe ostvarivao na Australijan openu, za Novaka Đokovića nema popusta.

Čak naprotiv, zbog svega toga su na carini još oštriji prema prvom reketu planete. Tome u prilog stižu nove informacije iz Australije.

Novaka drže na aerodromu i ne planiraju tek tako da ga puste da uđe u zemlju. Iako ima medicinsko izuzeće i potrebnu papirologiju.

"Prema našim izvorima Novaka su na carini ispitivali do 1.15 posle ponoći po lokalnom vremenu. Dovode u pitanje njegovu dokumentaciju i izuzeće, jer nije vakcinisan. Izvor navodi i da je nejasno da li je to što je preležao koronu u prethodnih šest meseci dovoljan razlog za izuzeće", navodi portal "The Age".

Problemi ne prestaju. Posle svih napada i pretnji koje je dobijao od kada je saopštio da će učestvovati na prvom grend slemu sezone, nastavljaju da ga "cede" i na aerodromu...