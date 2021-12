"Ako sve ide u tom smeru da igrač mora da bude vakcinisan da bi učestvovao, bez nekih izuzetaka, situacija će se ponavljati na svim grend slemovima. I to onda ne vodi nikuda", rekao je nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije o najaktuelnijoj temi u svetu tenisa.

Izvor: Profimedia/MN Press

Ova 2021. godina ostaće upamćena u svetu tenisa kao jedna od najveličanstvenijih ikada zabeleženih u istoriji tog sporta. Glavni krivac za to je Novak Đoković, najbolji teniser sveta i prvi čovek posle 50 i kusur godina koji je došao na jedan meč od osvajanja kalendarskog grend slema. Sa pune 34 godine.

Ipak, sa smenom 2021. i dolaskom 2022, dolaze novi izazovi, ali i novi problemi za nedvosmislenog vladara teniskog tura. Odluka o neučestvovanju Đokovića na ATP kupu udrmala je čitav teniski svet, a o svemu što smo videli i što bismo mogli da vidimo od Novaka, novih teniskih nada, kao i Rodžera Federera i Rafaela Nadala, za MONDO je govorio nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Goran Bubanj.

Teniski stručnjak je na izmaku godine "svodio račune" o svemu što smo imali prilike da vidimo u 2021, ali i da nagovesti čemu bismo mogli da prisustvujemo u narednoj godini.

Kao prva tema razgovora nametnula se najnovija vest o Đokovićevom odustajanju od ATP kupa, za koji je isprva bio prijavljen. Ipak, turnir koji startuje 1. januara neće videti najboljeg tenisera sveta, a Goran Bubanj za MONDO kaže da se tako nešto naslućivalo.

"Nisam iznenađen. Mislim da je to vezano sa Australijan openom. Taj ATP kup je priprema za Melburn. Ako ne ide na ATP kup, vrlo verovatno neće igrati ni Australijan open. Računajući od danas, to je dvadesetak dana do početka turnira u Melburnu. Relativno malo vremena ima za navikavanje na drugi kraj sveta i vremenske zone", počeo je Bubanj.

NOVAK NA AUSTRALIJAN OPENU? TO NIJE U NJEGOVIM RUKAMA

Izvor: MN Press

Nekadašnji predsednik Teniskog saveza Beograda kaže da se sada Đoković malo šta pita vezano za odlazak na Australijan open.

"To sad više ništa nije u njegovim rukama, prošao je taj momenat kad je on mogao nekom svojom akcijom da nešto promeni. Sve je na organizatorima i ako ne urade nešto kao što je specijalni izuzetak ili kako se već zove, ne očekujem da će on da učestvuje. Malo vremena ima da se pripremi, zato vezujem to za ATP kup. To takmičenje je odlična priprema za Australijan open. Ako propušta ovo takmičenje, to je dobar znak da neće igrati ni ono drugo", jasno poručuje Bubanj.

Koliko bi onda Novakov mogući neodlazak u Melburn mogao da bude udarac za njega na mentalnom planu, imajući u vidu da bi najbolji teniser sveta ponovo jurio 21. grend slem?

"To je već objektivno veliki problem. On da počne godinu sa Australijom, na omiljenom turniru, pa onda osvoji turnir - on je onda odmah u priči Rolan Garosa, Nadala koji nije na najvišem nivou, pa onda i možda opet Vimbldon… A na sve to i činjenica da bi osvojio 10. Australijan open i 21. grend slem. Tako da je s jedne strane šteta da ne igra to, a s druge strane dobija dva-tri meseca na vremenu. Videćemo kako će se situacija posle odvijati. Ako sve ide u tom smeru da igrač mora da bude vakcinisan da bi učestvovao, bez nekih izuzetaka, situacija će se ponavljati na svim grend slemovima. I to onda ne vodi nikuda. On mora da nađe rešenje, pre svega da bi učestvovao, a onda posle ćemo videti kakvi će biti rezultati."

Bubanj ističe da je Đoković morao da bude manje tvrdoglav po pitanju vakcinacije.

Izvor: Profimedia

"Ne znam, nisam siguran, još uvek je tu pitanje koliko je teniskom svetu stalo da neko ko je deo istorije tenisa bude na jedan banalan način ograničen u mogućnosti da brani titulu, da učestvuje tamo gde je rekorder. E sad, u kojoj meri je on taj koji ugrožava Australiju svojim zdravstvenim stanjem, to je relativno. Evo vidimo da su Nadal i masa tenisera u Abu Dabiju dobili koronu i ne diže se tolika prašina kao što se dizala kad je Novak organizovao Adrija tur. Novak ima neki poseban status u svetu koji nije samo pozitivan. Dosta ima onih koji žele da ga spreče u njegovim nastojanjima. Lično mislim da je tvrdoglav po pitanju vakcine, to je mogao da reši elegantno i da se posveti odbrani titule", nedvosmisleno poručuje Bubanj u razgovoru za MONDO.

Anketa Da li će Novak Đoković učestvovati na Australijan openu 2022? Hoće sigurno, ne bi to propustio! 100% (2)

Neće uopšte ići u Australiju! 0% (0) Povratak na glasanje Da li će Novak Đoković učestvovati na Australijan openu 2022? Hoće sigurno, ne bi to propustio!

Neće uopšte ići u Australiju! Glasaj Rezultati

Bivši selektor, međutim, svejedno očekuje vrlo uspešnu godinu za najboljeg tenisera sveta. Njegova računica je jasna.

"Ako Novak i ne ode u Australiju, imaće dva i više meseca da se presabere i napravi neke planove. I onda počinje američka turneja, gde je uvek bio dobar. Indijan Vels, pa Majami, turniri koji mu leže. Tu će on da vrati samopouzdanje. Onda dolazi šljaka i na šljaci, ne računajući Nadala, on je najbolji na svetu. Ako bude igrao i ako se omogući da on igra, onda ne sumnjam da će i ako preskoči Australiju biti najozbiljniji kandidat i za Rolan Garos i Vimbldon."

POGLED NA 2021. - NEPOTREBAN PUT NA OLIMPIJSKE IGRE

Izvor: Profimedia

Osvrt na Đokovićevu 2021. godinu je vrlo jasan - tri osvojena grend slema, meč do istorijskog kalendarskog slema, uz vladavinu ATP turom tokom svih 365 dana.

Ali Goran Bubanj navodi da je na kraju godine utisak blago pokvaren - što zbog neizvesnosti oko nove sezone, što zbog drugih odluka.

"Jeste, na sve su malo bacile senku one Olimpijske igre i njegova dečija odluka da igra i miks dubl, čak i da učestvuje u Tokiju. Jednostavno, prošle godine je cilj trebalo da budu četiri grend slema u jednoj godini i bio je najbliži tome od svih u istoriji tenisa. Ne računajući Roda Lejvera 1969, ali to više nije isti sport… Godina mu je uspešna, po mom mišljenju ne može da bude bolja, ali te Olimpijske igre pa i pritisak koji nije izdržao na US openu, kao da su malo bacili senku i ostavili gorak ukus."

I Đoković se nedavno ponovo osvrnuo na poraz u finalu US opena, a sagovornik MONDA odmah nastavlja u tom pravcu.

"On je realno odigrao prvo fenomenalno u polufinalu US opena, dobio Zvereva koji je u naletu, koji ga je dobio na Olimpijskim igrama. Ali Novak je imao neke svoje šanse u finalu. Jedna je bila bukvalno prvi gem samog finala, kad je Medvedev bio do bola stegnut, a Novak je taj gem ispustio besmisleno. I onda ono što svi znaju i čekaju, kad gubi 0:2 u setovima, da odjednom krene. I krenuo je, imao je šansu za brejk da povede 3:0 i odmah taj set napravi ozbiljnim, ali tu je stao. Promašio je jednu loptu i sve je bilo gotovo. Nije bio na svom nivou, a Medvedev nije imao šta da izgubi i na kraju je dobro odigrao", sumirao je Bubanj poslednji grend slem sezone, koji je mnogima i dalje u mislima.

ŠTA OČEKIVATI OD NOVAKA U 2022. GODINI?

Izvor: Profimedia/Jean Catuffe / DPPI

Pogled ka budućnosti je dosta neizvestan upravo zbog čekanja odluke Đokovića o eventualnom putu u Australiju, ali osim toga, bivši selektor Dejvis kup reprezentacije ima vrlo pozitivna očekivanja.

"Pa ja očekujem da Novak osvoji svaki grend slem na kojem učestvuje. Jasno je definisano da na grend slemu njega u ovom momentu može da pobedi možda Medvedev na betonu, možda Tim na šljaci ako se vrati, eventualno manje šanse Zverev… I to bi bilo to. Na travi neki server možda, ali ni tu nema velikih igrača kao nekada. On je apsolutno favorit na svakom turniru na kom učestvuje."

Zvuči dobro... Ali mlađi igrači će i u 2022. nastaviti da "pritiskaju" i pokušavaju da svrgnu Đokovića.

"Nesumnjivo da će doći do neke dominacije mlađih, pre svih Medvedev i Zverev, a onda i Grk Cicipas. On se povređuje, a mislim da je on "ubijen" onim vođstvom 2:0 u finalu Rolan Garosa, kad je Novak preokrenuo. Dominik Tim mora da se vrati… Mislim da će tu da se dele sve karte. Tu i tamo će biti iznenađenja na manjim turnirima, oni će da ispadaju, ali na slemovima će svi oni biti glavni iza Đokovića."

FEDERER I NADAL SU "ZAVRŠILI" PO PITANJU GREND SLEMOVA

Izvor: Profimedia

Naravno, u čitavoj priči ne smeju se zaboraviti ni preostala dvojica igrača sa po 20 grend slem trofeja - Rafael Nadal i Rodžer Federer. Španca već dugo muče povrede i za njega će u novoj godini postojati samo jedan prioritet.

"Nadal će tražiti formu do Rolan Garosa, to mu je poslednja nada. Ako bude zdrav i bude mogao da trenira, biće i dalje opasan u Parizu. On je svakako favorit kad je spreman u velikoj meri. Mislim da sem toga on ne može mnogo više", kaže Bubanj i nastavlja o legendarnom Švajcarcu.

"Što se tiče Federera, on više nema mogućnost da izdrži turnir od dve nedelje, ako pričamo o grend slemu. Videli smo to prošle godine - on je odlično igrao u Parizu, pa je odustao. I onda na kraju ni na Vimbldonu nije mogao više. To su za njega preveliki izazovi. Za njega je, pa i delimično za Nadala osim tog Rolan Garosa, završena karijera po pitanju najvećih titula. A mislim i da Novak može i da sačeka kraj ove pandemije pa da igra normalno još jedno dve sezone, ne računajući čak ni ovu iduću", hrabro prognozira Bubanj za MONDO.

DEJVIS KUP I SRBIJA - LUTALO SE...

Izvor: MN Press

Ne treba smetnuti s uma ni nedavno završeni Dejvis kup, u kojem se Srbija uprkos slabim igrama nekolicine igrača borila za plasman u finale.

"Što se tiče Dejvis kupa, tu prvo treba reći da to nije više Dejvis kup. To je jedno takmičenje koje je izgubilo svaki smisao, sem što kad ga osvojite možete da kažete da ste osvojili Dejvis kup. A to baš i nije to. Zašto to kažem? Igraju se tri meča, igra se na dva dobijena seta. Sad je značaj dubla dignut na nivo najboljih igrača. Sad je izjednačeno da li imate Đokovića ili imate u dublu Pavića i Mektića. U pravom Dejvis kupu, na tri dana i tri dobijena seta, imate četiri singla i jedan dubl", jasan je Bubanj i potom počinje analizu problema u timu Srbije.

"Na kraju, ovi naši igrači osim Novaka, oni su morali da tu i tamo donesu neki bod. Ali poenta je da nismo imali drugog igrača. Niko nije bio proglašen za drugog igrača. Lutalo se.. Doveden je Ćaćić da igra dubl kao jedini specijalista, a onda kad se igra najvažniji dubl, ne igra Ćaćić nego Krajinović. U svemu se lutalo, ali kakvo je takmičenje, tako je sve to i izgledalo."

Izvor: Profimedia

Ni Dušan Lajović, ni Filip Krajinović, ni Miomir Kecmanović ni Laslo Đere nisu imali preterano uspešne sezone.

"Godina je bila takva kakvi su i igrači. Oni su donekle prosek… Mislim, bez ikakvog potcenjivanja, biti među 30 ili 50 na svetu, a tu su se vrteli naši igrači, jeste veliki rezultat za svakog našeg tenisera. Ali nekako nisu pokazivali neke znake ambicija niti su pravili rezultate. Tu i tamo neko iskakanje iz rutinskog učestvovanja na turnirima."

Ipak, Bubanj na kraju očekuje uspešnu 2022. godinu za srpski tenis.

"Hoće, biće ovo dobra sezona za Srbiju. Sa ovim nekim pravilima dosta je toga iskomplikovano i nije samo sport predmet odluke da li će neko igrati. Ima i drugih stvari, dosta se toga dešava, ali mislim da je Novak i dalje najbolji. I dalje je taj koji jedini ima šanse da osvoji taj 21. grend slem, a po mom mišljenju, i još neki slem posle toga", zaključio je Goran Bubanj za MONDO.