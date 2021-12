Srđan Đoković otvorio je vrata svog doma.

Izvor: K1/Screenshot

Mnogo toga morala je da se odrekne porodica Đoković kako bi Novak došao do najvećih visina, pa nije nikakva tajna da se njegov otac Srđan čak i zaduživao kod "zelenaša" kako bi uspeo da finansira njegovu karijeru na početku. Bilo je teško, ali se na kraju u potpunosti isplatilo.

Sada je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena, a njegov otac je u emisiji "Preživeli" poručio da se neće zaustaviti na 20 grend slem trofeja, nego je siguran da će ih biti još.

"Osvojiće još bar dva Vimbldona i još nekoliko drugih grend slemova. Sigurno... Ti sumnjaš u to? Ne treba da budeš stručnjak za to, igraće Novak još dve-tri godine, to će biti dovoljno", samouvereno je pokazao Srđan Đoković voditelju Milanu Kaliniću koji ga je posetio u njihovom domu.

U njemu su pehari, slike porodice, uspomene sa najvećih turnira... Pogledajte kako izgleda!

Dok je pokazivao najvrednije pehare koje je Novak osvojio u karijeri, priznao je da mu je najdraži prvi grend slem iz Australijan opena iz 2008. godine, inače jedini put kada je čitava porodica bila u Melburnu.

"Imali smo boks sa 12 sedišta, a uoči meča sa Congom u finalu Australijan opena bilo je strašno neprijatnih navijača. Bili su neprijatni, tražio sam da ih prebace, a nisu mogli. Bio sam unezveren kad je Novak izgubio prvi set, vidim neke momke dok sam šetao hodnikom, pitam ih da li imaju naše zastave - kažu imaju! I onda stavim naše ljude u drugi-treći red i oni su nadglasali sve Francuze i to je strašno pomoglo Novaku. Imao je tad samo 21 godinu, rekao je 'hvala ti tata što si to učinio', a to je bilo jedno od retkih mesta sa kojih je osećao podršku", prisetio se Srđan Đoković.

Navikao je da na turnirima većinski publika navija protiv njega, što ga je i iznenadilo na US Openu, a to je jedan od razloga za poraz od Medvedeva, priznaje njegov otac.

Izvor: K1/Screenshot

"To ga je poremetilo, ali glavni poraz je fantastična igra Medvedeva. To je tako. Moj je sin naučen da se sport sastoji od pobede i poraza, kako prihvataš pobedu, tako i poraze. Često sam u njegovoj karijeri govorio da kada igra loše, pa pobedi, to nije dobro...", rekao je Srđan Đoković.

Najteži momenti bili su za vreme bombardovanja,

"Ja sam jedan od retkih koji imaju pozitivan skor sa Novakom. Prvi put me je dobio sa 11, više nisam mogao ni gem da dobijem, tako da je skor sada 100-1. Uvek sam se nervirao, tada sam bio na ivici egzistencije, to je bilo strašno teško. Stasavao je u vreme bombardovanja, plata od dve-tri marke. Nikad im neću oprostiti bombardovanje. Tada je imao 12 godina. Ogromna bomba je pala u Rakovici, sva stakla su popucala u našem stanu na Banjici '99. Popadali smo sa kreveta, pobegli su u hodnik, kukali su "Bože spasi nas, ne daj nas". To su traume koje ostaju za ceo život", zaključio je otac Novaka Đokovića.