Napravili su Novak Đoković i Željko Obradović pravi šou na konferenciji.

Izvor: MN Press

Organizovao je Novak Đoković sa svojom fondacijom zanimljivu panel diskusiju. Pozvao je legendarnog trenera Željka Obradovića.

Oni su pričali o raznim temama, najviše o radu sa mladima i o važnosti roditelja, uspostavljanju autoriteta i mnogim raznim temama.

Jedan od momenata o kojima se mnogo priča je napravio upravo Obradović. Bio je to u dijelu kada je pričao o motivaciji.

"Navijači Partizana, koji su najbolji na svijetu. Hvala Novače", izgovorio je Željko i sačekao Novakovu reakciju.

Na to se Novak samo nasmijjao, ispratio aplauzom, pošto je dobro poznato da je Đoković navijač Crvene zvezde, nedavno je bio i na utakmici protiv Barselone. Poslije kratke pauze je Željko nastavio da objašnjava na šta je mislio.

"Privilegija je da radiš ono što voliš, logično je da gubiš neke stvari. Ja se u ovoj koži osjećam fenomenalno, uživam da provodim vrijeme sa igračima, energija i motivacija koja je najveća ikad. Evo, skoro sam pitao svoje igrače na treningu da li vide da sam ja motivisan. Rekli su mi da vide, onda ih pitam šta je problem sa njima. Kako je moguće da ja, maltene čičica, imam motivaciju, a vi ne možete da je nađete."

Onda je ponovo pričao o navijačima.

"Sinoć smo igrali protiv Slaska i ja ni sad ne znam kako smo mi ono dobili. Navijači imaju tu pjesmu pred izlazak na parket i to je jedna divna pjesma, nešto nevjerovatno. Pogodilo se da tu budu četvorica srpskih igrača na oko 10 sekundi pred izlazak. Pitao sam ih da li je moguće da to ne utiče na njih, da neće da se bace za loptu. Navijač cijeni ta krvava kolena. Može da se dobije, izgubi, ali sa motivacijom sve počinje i završava se. Posvećenost, motivacija i koncentracija, to su tri ključa", zaključio je Obradović.