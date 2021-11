Novak Đoković još ne zna da li će učestvovati na Australijan openu, ali ako bude igrao na ATP Kupu u Sidneju - to je jasan signal da hoće i u Melburnu.

Srpski teniser Novak Đoković je bez većih problema doneo pobedu Srbiji nad Austrijom u prvom kolu Dejvis kupa pošto ga je malo poznati Denis Novak na terenu zadržao svega 58 minuta.

Đoković je nakon susreta rekao da mu je uvek zadovoljstvo da igra za Srbiju u Dejvis kupu, a na konferenciji za medije dobio je zanimljivo pitanje o ATP kupu, još jednom takmičenju reprezentacija, koje ga je čak i nasmejalo. Razlog je to što se igra u Sidneju, malo pre Australijan opena u Melburnu.

"Ha-ha interesantno kako si mi postavila pitanje, a znam šta očekuješ kao odgovor", nasmejao se Đoković.

"Da bih voleo, voleo bih. Vreme će samo pokazati da li ćemo moći. Postoji želja i ostalih reprezentativaca da učestvujemo na ATP kupu, ali videćemo", nije se dao Đoković.

To znači da još nije poznato da li će učestvovati na Australijan openu, pošto je vakcina uslov za ulazak u Melburn, a odluku će morati da donese do 6. decembra. U ovom trenutku ne razmišlja previše o tome, nego o Nemcima koji su naredni izazov Srbije i to već u subotu.

Novak Đoković, izjava / Dejvis kup

"Rano je još za prognoze. Smatram da razne kombinacije koje imamo za singl i dubl, i dubina ekipe, nam dozvoljavaju da se nadamo da možemo daleko. Prvo da prođemo grupu, pa četvrtfinale ovde jer se ukrštamo sa jakim reprezentacijama, pa proći kroz Insbruk do Madrida... Ja uvek ciljam na najviše ciljeve. Činjenica da se igraju dva singla i dubl, zna,m da se očekuje da ja uvek dobijem, pa smo u dobroj situaciji. Ima na papiru boljih, ali smo među jačim reprezentacijama. Što se tiče kombinaciej za dubl, ja sam tu ako selektor tako odluči. Ja se pripremam kao da ću igrati, i danas sam se spremio, videćemo ako bude 1:1 da izađem ja u dublu, ali nadam se da neće dubl odlučivati", rekao je Đoković.

Upitan je i za PTPA organizaciju koju je osnovao sa Vašekom Pospišilom, a koja je u "otvorenom sukobu" sa ATP pošto žele veća prava za slabije rangirane tenisere.

"To je organizacija koja mora da postoji i nije to moja ideja, ni Pospišilova, to je projekat koji je prisutan 20 godina u tenisu. Mnogi su probali, hteli su nešto da urade, zato što se jednostavno stvorio monopol da igrači nemaju prava i snage da se izbore za određene stvari. Ja i Vašek smo bili odvažni da se usudimo da napravimo taj legalan korak i osnujemo organizaciju koja prikuplja potpise tenisera i teniserki. I bez obzira na renking. Svi pričaju o dobitku od turnira, kažu da smo mi teniseri koji hoće koju paru više za sebe", zaključio je srpski teniser.