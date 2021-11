Nekadašnji trener Srbina u superlativima govori o olimpijskom šampionu.

Bila je ovo odlična godina za Aleksandera Zvereva. Nemac se učvrstio na trećem mestu ATP liste, ali daleko važnije, postao je olimpijski šampion i osvojio je Završni masters u Torinu.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića, Boris Beker veruje da bi Zverev u 2022. mogao da pretekne Srbina i postane najbolji teniser sveta.

Zverev je na putu do trofeja na poslednjem ATP turniru sezone savladao i Đokovića i drugoplasiranog Danila Medvedeva. To je prvi put da je neki teniser savladao i prvog i drugog igrača na Završnom mastersu, i potom osvojio turnir.

Beker veruje da ono najbolje od njega tek dolazi.

"Titula na Završnom mastersu je veliki uspeh, a Saša je tamo trijumfovao dva puta. Zlato na Olimpijskim igrama je jedinstven učinak. Ali mora da osvoji grend slem, to će ga približiti njegovom snu", počeo je Beker u "Eurosportovom" podkastu.

Legendarni Nemac smatra da njegov sunarodnik može da bude još bolji u narednoj godini.

"Njegov naredni veliki cilj treba da bude prvo mesto. Po mom mišljenju, to može da ostvari naredne godil+ne. Ali to će biti moguće samo ako osvoji jednu ili dve grend slem titule. Videli ste kako je bilo ove sezone – Novak je osvojio tri grend slema i on je bio prvi, Medvedev je zasluženo bio drugi sa jednim grend slemom", rekao je Beker, koji je na kraju poentirao sa time kakva su mu očekivanja od Zvereva u godinama koje slede:

"Voleo bih da on postane najuspešniji nemački teniser svih vremena. Onda bismo imali šta da slavimo i imali bismo veliki teniski bum u Nemačkoj", rekao je šestostruki grend slem šampion.