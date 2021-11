Novak Đoković je najbolji teniser na svetu, a shodno tome je osvojio i najviše novca.

Novak Đoković je završio sezonu kada su u pitanjju ATP turniri i stigao je u Insbruk gde će zaigrati za Dejvis kup reprezentaciju Srbije.

On je sezonu završio kao prvi na ATP listi, a ubedljivo je prvi i kada je u pitanju zarada od turnira za ovu sezonu. Prema podacima ATP-a Srbin je uzeo 9.100.547 evra ove sezone.

To je zarada samo od nagradnog fonda turnira na kojima igra, a zapravo je mnogo veći novac od toga uzeo na ime sponzorskih ugovora sa raznim kompanijama.

Što se tiče zarade na turnirima situacija je jako slična kao na ATP listi. Drugi iza Novaka je Danil Medvedev sa osvojenih 7.481.271 evra, a njemu se opasno približio Saša Zverev nakon osvojenog završnog mastersa.

Svi ostali su jako, jako daleko. Skoro tri ptua manje novca od Novaka uzeli su Stefanos Cicipas, Andrej Rubljov i Mateo BEretini, a ispod 3.000.000 evra su ove godine inkasirali ostali iz Top 10 - Kameron Nori, Kasper Rud i Hubert Hurkač.

Više od milion dolara ove godine je uzelo 37 tenisera, a to ide u prilog borbi Novaka Đokovića i onome što on govori, a to je da uz ogromne troškove koje profesionalni tenis nosi sa sobom u ovakvom sistemu jako malo tenisera uspeva da živi od sporta.

Top 10 po zaradama:

1. Novak Đoković 9.100.547

2. Danil Medvedev 7.481.271

3. Aleksander Zverev 6.420.344

4. Stefanos Cicipas 3.579.155

5. Andrej Rubljov 3.331.378

6. Mateo Beretini 3.231.908

7. Kameron Nori 2.623.881

8. Kasper Rud 2.314.629

9. Hubert Hurkač 2.313.289

10. Janik Siner 2.233.19

Sada Novak više ne može da osvoji nikakav novac, ali više puta je isticao da mu je najveća čast da igra za Srbiju. Evo i kako je izgledao njegov susret sa selektorom Troickim i sagračima po dolasku u Austriju: