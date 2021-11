Nekadašnji šampion Formule 1 razgovarao je sa bivšim svetskim brojem 1.

Rafael Nadal se oporavlja od povrede stopala i nije ga bilo u drugom delu sezone, a očekuje se da će se vratiti na teren početkom naredne godine.

Sada je u intervjuu koji je vodila zvezda formule 1 Niko Rozberg pričao o uspesima svog najvećeg rivala Novaka Đokovića u prethodnoj sezoni, a pre svega o samopouzdanju najboljeg tenisera sveta.

"On je kao mašina mentalno", rekao je Nadal, a onda dodao:

"Ali siguran sam da i on ima svoje sumnje", rekao je on.

Novak je u 2021. godini uspeo da se izjednači sa Nadalom i Federerom po broju osvojenih grend slemova, a osim toga je prestigao Federera kada je u pitaju broj nedelja na vrhu ATP liste. Sada Nadal ističe da se dva rivala ne mogu lako upoređivati, jer svako ima svoj put.

"Mi smo drugačiji karakterom i obojica smo dobri, ali moramo da nađemo svoj put. To je neko moje mišljenje. Nema jednom puta do uspeha i do ostvarenja snova. Postoje razni načini da se to ostvari, a svako mora da pronađe svoj lični.

Dok Nadal odmara Novak je stigao u Insbruk gde će nastupiti sa Dejvis kup reprezentacijom Srbije. Pogledajte kako je izgledalo okupljanje našeg tima: