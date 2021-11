Ženska rukometna reprezentacija oslabljena i u potpuno drugačijem sastavu putuje na Svjetsko prvenstvo (SP) u Španiji, sa željom da na najbolji mogući način predstavi Crnu Goru, kazala je selektorka Bojana Popović.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Šampionat u Španiji na programu je od 1. do 19. decembra, a crnogorske rukometašice u premilinarnoj fazi igraće u grupi sa Francuskom, Angolom i Španijom.

Crnogorsku selekciju prethodno 26. i 28. novembra očekuje gostovanje Švedskoj i dva kontrolna meča.

Popović je kazao da je sastav reprezentacije potpuno drugačiji, ali ujedno i najkbolji koji CRna Gora trenutno ima.

"Želimo da iz toga što imamo na raspolaganju izvučemo maksimum. Idemo sa velikom željom da na najbolji način predstavimo Crnu Goru. Neće biti lako, bez nekoliko značajnioh igračica, oba lijeva beka, koji su trebali da budu nosioci ove generacije. Moraćemo da popunjavamo taj prostoir, nižim i bržim igračima", kazala je Popović.

Ona je naglasila da će probati da iz mladih igračica izvuče maksimum.

"Cilj bi bio da se prođe u drugu rundu kako bi se dobile još tri utakmice, da se one grade i izgrađuju za ono što ih čeka sljedeće godine. Nećemo im stvarati pritisak, probaćemo da budemo svoji, da gradimo igru na neki naš način, da igramo disciplinovano sa puno energije i karakterom", rekla je Popović.

Prema njenim riječima, ukloliko to uspiju biće to pravi put koji ih može dovesti u poziciju da odu korak više nego što su njihove trenutne mogućnosti.

"Imamo mi naše snove i probaćemo da ih ostvarimo. Borićemo se kao i uvijek, nećemo dati na sebe nikome. Svi rivali u grupi su igrački i iskustvom ispred nas, ali kada se priuži maksimum sve je moguće", rekla je Popović.

Kapitenka Jovanka Radičević, koja će uz Marinu Rajčić jedina iz generacije koja je 2012. godine pokorila Evropu i bila srebrna na Olimpijskim igrama biti dio tima u Španiji, kazala je da je prelijep osječaj biti dio reprezentacije.

"Idemo sa izmijenjenom sastavu, napravljena je smjena generacija. Prelijep je osjećaj biti dio reprezentacije i biti u mogućnosti da pomognem mlađim igračicama, od kojih će neke prvi put učestvovati na velikom takmičenju", rekla je Radičević.

Ona je naglasila da Crna Gora bez obzira u kom sastavu i na kojem prvenstvu učestvuje treba da ima svoj cilj.

"Da se borimo i pokažemo karakter i volju bez obzira u kom sastavu i protio koga igramo. Treba se nadati, sve je moguće i probati da se iznenade velike reprezentacije. Trudiću se da im svojim iskustvom da pomognem da se opuste i uživaju na terenu. Samo tako će moći da budu najbolje", rekla je Radičević.

Ona očekluje da bi se na šampionatu mogle izroditi neke nove mlade snage na koje se moći računati u budućnosti.

"Biće teško, imamo jaku grupu, ali borićemo se i nećemo dati nijednoj reprezentaciji da igra lako sa nama. Djevojke su vrijedne i željne rada. One su svjesne da biti dio reprezentacije nije lako, treba opravdati sve ono što je do sada osvojeno. Ogromna je smjena generacija, a sve one zahtjevaju strpljenje. Ništa ne dolazi preko noći", rekla je Radičević.

Crna Gora u šestom nastupu na šampionatima svijeta igraće bez sedam igračica.

Predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda kazao je da je crnogorska selekcija u mnogo drugačijoj situaciji u odnopsu na prthodni šampionat svijeta, kada je osvojeno peto mjesto i ostvaren najbolji rezultat do sada.

"Napravljena je smjena generacija, a uz to selektorka ima dodatne probleme zbog povreda igračica. Svoja očekiva fokusirao bih da SP iskorisimo da dobijemo neku od tih mladih igračica za neki naredni period. Smatram da ima puno potencijama, da će se neke isprofilisati i da će Popović moći u narednom periodu da računa na njih", rekao je Kapisoda.

On je kazao da fokus treba da bude na Evropskom prvenstvu koje će sljedeće godine biti održano u Crnoj Gori.

"Ne sumnjam da će djevojke imati pristup ka o i do sada. Sve ono vole da igraju repre za Crne Gore i njihov pristup nikada nije bio upitan", rekao je Kapisoda.

Crna Gora učešće na Svjetskom prvenstvu počeće 3. decembra duelom protiv Slovenije, dva dana kasnije rival je Angola, a 7. decembra selekcija Francuske.

Crnogorskim rukometašicama biće to šesto učešće na prvenstvima svijeta, a najbolji rezultat ostvarile su na posljednjem - 2019. godine u Japanu, gdje su osvojile peto mjesto.