Nekadašnji košarkaš, poznat po problemima koje je pravio van terena, obratio se mladom igraču Detroita koji je napao Lebrona Džejmsa prošle noći.

Izvor: Profimedia

Mladi košarkaš Detroita Ajzeja Stjuart (20) zaleteo se prošle noći na Lebrona Džejmsa sa namerom da se fizički obračuna nakon što ga je "kralj" snažno udario po licu.

Dok je curila krv sa njegovog čela i lica, Stjuart je u naletima pokušavao da dođe do Džejmsa i Vestbruka, a na tom putu su ga čuvali njegovi saigrači, treneri, članovi stručnog štaba...

Posle haosa, oglasio se i nekadašnji Ol-star igrač Gilbert Arenas i poslao je poruku Stjuartu. A, ako neko zna nešto o incidentima u NBA, to je Arenas, jer je u sezoni 2009/10 bio suspendovan zbog unošenja pištolja u svlačionicu i naoružan se raspravljao sa saigračem o kockarskim dugovima.

"Hej brate, samo ću da budem realan s tobom. Pakuj sva svoja sranja, ubaci i zimsku jaknu i cipele jer ćeš da budeš trejdovan u Budimpeštu ili negde slično. Ne znam koliko krvi da imaš u oku, ne možeš da se tako zalećeš na 'kralja' pred TV kamerama. Sto odsto ćeš biti testiran na doping, samo da budu sigurni da taj bes nema veze sa drogom", napisao je on.

"Verovatno nisi čitao šta piše u pravilima o pokušajima tuče u NBA ligi, ali ne napadač Lebrona Džejmsa i Kevina Durenta nikad. Pod dva, ne napadaš ni Stefa Karija i Kleja Tompsona. Ako kreneš na njih, gotov si. Pod tri, samo dva tima na koja možeš da kreneš pesnicama su ona gde su Radžon Rondo i Kris Pol. Pod četiri, čekaj dok te okruže saigrači, a onda se ponašaj 'mangupski' (zbog publike) i prodaj to što radiš kao da je 'WWE'. To je to, srećno moj momče".

"OVO JE GORE OD ONOGA ŠTO SAM JA URADIO"

Arenas je kratko podsetio i na svoj slučaj.

"P.S. Ovo je teže nego ona situacija sa pištoljem u svlačionici. Neko će reći da je ovo pokušaj ubistva i jedino što sada može da te sačuva je da Majkl Džordan pusti 11. epizodu 'Poslednjeg plesa' i da izbaci sve scene sa Skotijem Pipenom ili da Vanesa Brajant (supruga Kobija Brajanta) izbaci seriju o poslednjoj Kobijevoj sezoni. Ako misliš da se*em, idi pitaj Enesa Kantera, on se previše primakao Lebronu u sezoni 2016/17 i turski predsednik od tada juri da ga uhvati".