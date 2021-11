"Bila je ovo dosta dobra utakmica", rekao je trener Zvezde posle trijumfa protiv Partizana.

Izvor: YouTube/Printscreen/KK Crvena zvezda mts

Željko Obradović je govorio kratko posle derbija i čestitao Crvenoj zvezdi pobjedu, a trener crveno-bijelih Dejan Radonjić bio je još koncizniji.

"Dobar, dobar meč smo odigrali. U nekim periodima je bilo padova, bilo je i dobrih elemenata, generalno smo tražili pobjedu, dobili smo je na kraju i čestitke igračima", rekao je on na konferenciji za novinare.

Zvezdin trener podsjetio je potom da je njegov tim u četvrtak odigrao iscrpljujući meč protiv francuskog prvaka.

"Posle teškog meča protiv Asvela i velike potrošnje imali smo kratko vrijeme za pripremu, da odigramo meč u kojem smo imali želju da slavimo i odigrali smo utakmicu koja je bila dosta dobra i na kraju došli do bodova. To nam je trenutno najvažnije", dodao je on.

Zvezda će u ponedeljak otići na špansku turneju, na kojoj će u utorak gostovati Baskoniji, a u četvrtak Realu.