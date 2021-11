Stefan Lazarević je brzo postao ljubimac navijača Zvezde.

Izvor: MN Press

Stefan Lazarević (25) je najveće otkrovenje Crvene zvezde ove sezone pošto je nakon duge pauze zbog povrede, i boravka u FMP-u, ovog leta stigao ponovo na Mali Kalemegdan i u potpunosti se uklopio u zamisli Dejana Radonjića.

Njegova energija donela je mnogo toga dobrog Crvenoj zvezdi ove sezone, a sve je počelo još 2014. godine kada je bio član generacije juniora koja je donela titulu u Evroligu. Njegov put ka prvom timu bio je veoma težak, ali se izborio i pokazao da je sve moguće uz upornost.

Ističući da u mlađim kategorijama Zvezde igrači imaju sve što im je potrebno, dodaje da je sve na košarkašima koji će ispred sebe zacrtati svoj cilj - da napreduju iz godine u godinu.

"Svaki mlad igrač koji zasluži dres u mlađim kategorijama Crvene zvezde, ima šansu i da uradi nešto na profesionalnom planu. U Crvenoj zvezdi ima sve što je potrebno za razvoj", istakao je krilni igrač srpskog šampiona za zvanični sajt.

Zbog teške povrede je pauzirao skoro godinu i po dana, potom se vratio i dokazao u dresu "pantera", a mnoge je iznenadila njegova čvrstina pošto bi mnogi zbog toga bili rezervisaniji, oprezniji u duel igri.

"Još od mlađih selekcija sam gajio čvrsti stil igre. Kada sam bio mlađi, to se ogledalo u genetici, a posle sam stvarno radio na tome da unapredim svoje telo. U mlađim selekcijama sam doprinosio ekipi borbom i čvrstinom. Svoj stil sam gajio na dalje, a u međuvremenu nadovezivao stvari koje su još bile bolji za tim gde sam igrao. Mislim da je individualno. Nekom je potrebno da radi na svom telu u većoj količini, nekom u manjoj, a sve zavisi od stila igre koji gajiš i funkcije u timu koju obavljaš", rekao je Lazarević i dodao:

"Za svaki segment igre je potreban rad pored talenta, koji neko ima više, a neko manje".

Izvor: MN Press

Što više radi sa Dejanom Radonjićem, to je više sigurniji u sebe i spreman je da zaigra na pozicijama na koje nije ni mogao da zamisli kada je počinjao da se bavi košarkom.

"Imao sam predrasudu kada sam bio mlađi da sam ja čista trojka i da ću to igrati. Sada stvarno razmišljam na način da me trener stavi na 5 ili 1, pozicije koje nikada ne igram, da tražim način kako da pomognem timu u napadu i odbrani. Stvarno mi nije bitno da li sam u trenucima na terenu na poziciji 1, 2, 3, 4 ili 5. Samo gledam da stvarima koje najbolje znam, donesem na poziciju i tako pomognem ekipi. Mislim da je to poenta svega", poručio je Lazarević.

Pred meč Zvezde i Panatinaikosa u hali "Aleksandar Nikolić" podseća da teško podnosi poraze, dok bez obzira na broj pobeda - uvek je gladan novih.

"Teško podnosim poraz i to ide u neke krajnosti koje možda i nisu u granicama normale. Imam glad za pobedom, a stvarno volim da pobeđujem i to je najlepši osećaj. Individualni učinak nije važan, taj osećaj kada pobediš kao tim je nešto što ispunjava. Doživeo sam to na pravi način u pripremnim utakmicama, na turniru u Minhenu gde sam prvi put u prilici bio da igram u kontinuitetu protiv igrača i ekipa koji su na najvišem nivou. Osećaj pobede nad njima je nešto što ispunjava. Kakav god bio, u tim trenucima moraš da daš maksimum i to je poenta svega. Pobeda je nešto najlepše u sportu ili bilo kom drugom segmentu života", zaključio je košarkaš Zvezde.