Slovenački košarkaš ponovo bio na visini zadatka u derbiju Teksasa.

Izvor: Profimedia

Derbi Teksasa pripao je Luki Dončiću! Ekipa Dalasa uspjela je u posljednjoj dionici da napravi preokret i savlada San Antonio, a najzaslužniji za to bio je mladi slovenački košarkaš, momak koji je već u uvodnim mečevima sezone istakao kandidaturu za MVP priznanje.

Bivši igrač Real Madrida susret je završio sa 25 poena, pet asistencija i tri skoka, ali je bitnije od njegovog učinka vrijeme u kom je postizao poene. Bio je ključni čovjek za preokret i pobjedu!

Dalas - San Antonio 104:99 (15:25, 32:24, 29:27, 28:23)

San Antonio je već na kraju prve dionice imao dvocifrenu prednost, a u manje oscilacije uspjeli su da ostanu u vođstvu do finiša susreta. Na početku posljednjeg perioda imali su ''plus tri'', što je do kraja susreta istopio Dončić.

Kada je Luka prelomio susret u korist Dalasa, Maveriksi su išli i do prednosti od 11 poena u posljednjoj četvrtini. Za to su zaslužni i Džejlen Branson sa 19 poena, odnosno Fini-Smit (14), Kleber (12) i Pauel (11 poena).

Treba istaći da je Dalas do treće uzastopne pobjede stigao u skraćenoj rotaciji, sa samo devet igrača koji su nastupili na ovom meču. Među onima koji su propustili derbi Teksasa je i centar Boban Marjanović, koji je zbog povrede leđa ostao van tima za ovaj susret.

U poraženoj ekipi bolji od ostalih bio je Dežonte Marej sa 23 poena, a još četvorica košarkaša imali su dvocifreni učinak.

Rezultati NBA u noći između četvrtka i petka:

Filadelfija - Detroit 110:102Vašington - Atlanta 122:111Čikago - Njujork 103:104Hjuston - Juta 91:122Dalas - San Antonio 104:99Golden Stejt - Memfis 101:104