Bojan Dubljević je ponovo u Podgorici, njegova Valensija sjutra večeras igra meč 2. kola Evrokupa protiv Budućnosti, kluba iz kojeg je u ljeto 2012. godine otišao u španski klub.

Izvor: MN Press

Zbog povrede skočnog zgloba, koju je zaradio protiv Reala, Dubljević je dvije sedmice bio van teren. Večeras je u “Morači” odradio prvi trening sa ekipom, pa ostaje da se vidi u kojoj mjeri će pomoći ekipi u ovom meču…

– Ne mogu da kažem da sam još uvijek 100 posto spreman, večeras je prvi put da treniram ful sa ekipom. Ali, ja sad tu da dam maksimum, koliko god mogu da dam – rekao je crnogorski centar.

Kako je kazao, gleda i prati igre bivšeg kluba.

– Još uvijek se čujem sa dosta igrača. Iskreno, dosta mi je čudno, jer dolazim u “Moraču” kao negativac, sa druge strane. Ali, to je sport. Budućnost je sjajna ekipa, igra odlično. Mi, sa druge strane, imamo dosta povrijeđenih igrača, Klemen (Prepelič) i ja se vraćamo poslije povreda, Klemen poslije duže pauze. Biće izuzetno teško za nas, čak nismo ni trenirali kao ekipa. Ali, došli smo da se borimo, da damo maksimum – dodaje Dubljević.

Ističe da ne zna šta može da odluči pobjednika na meču protiv Budućnosti.

– Mislim da će biti, stvarno, zanimljiva i dobra utakmica. Znamo kakvi su navijači ovdje, ja to najbolje znam. Mislim da će to biti jedan dobar dan za košarku, da će svi moći da uživaju u predstavi.

A navijača ne može da bude u “Morači” kao u vrijeme kada je on igrao za Budućnosti ili u dresu reprezenzacije, zbog kovid organičenja.

– Prošle godine smo igrali u praznik dvoranama, bilo je, stvarno, teško igrati. Navijači su, ipak, ti koji vam daju gorivo da daš svoj maksimum. Publika se, konačno, ove godine vratila u dvoranu, tribine su pune. Iskreno, lijepo je igrati u takvom ambijentu, pa i kad su protivnik, jer imaš osjećaj da je utakmica, a ne trening. Kad je prazna sala, malo je bezveze.

Dubljević, legenda kluba, početkom oktobra postao je najbolji strijelac Valensije u istoriji ACB lige. Najbolji je strijelac kluba u istoriji Evrolige, odigrao je i najviše utakmica u elitnom evropskom takmičenju. Dva puta je osvojio Evrokup – 2014. i 2019. godine, a ima i titulu prvaka Španije iz 2017. godine. O pomenutim priznanjima, a ima ih još, skromni Nikšićanin ne voli da govori.

– Mislim da me dobro znate, da ja to i ne gledam puno. Ali, kad čujem svakako da to prija. Nisam, stvarno, ni mogao da zamislim da ću ostati u jednom klubu toliko dugo da ću napraviti to što sam napravio. Stvarno sam ponosan što sam dio istorije u takvom klubu.

Na pitanje kakve su ambicije Valensije ove sezone u Evrokupu, Dubljević kaže:

– Ambicije su, sigurno, da se vratimo u Evroligu. Problem su povrede, kojih imamo dosta, i ne znam kako ćemo na kraju završiti. Ali, nadam se da ćemo ostvariti cilj i izboriti Evroligu.

Nije ga bilo u dresu reprezentacije u ljetošnjim pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, ali se, kako kaže, nada da će ga biti u kvalifikacijama, koje počinju krajem novembra.

– Najgora je stvar što ne možeš da znaš da li će biti povreda, kako će zdravlje da te služi. Do početka kvalifikacija ima više od mjesec dana, vidjećemo kako će biti. Ali, sada sam tu da igram sa Valensijom – zaključio je Dubljević, najbolji poenter među ovogodišnjim igračima Evrokupa sa 1.445 poena, najbolji skakač (648), najbolji u ofanzivnim (231) i defanzivnim skokovima (417), te prvi po ukupnom indeksu korisnosti (1.683).