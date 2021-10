Povratnik među crveno-bele sjajno je počeo svoju drugu epizodu u klubu sa kojim osvojio 10 pehara. "Možda će neko reći da sam subjektivan, ali tek sledi ono pravo od Luke", kaže za MONDO njegov agent Marko Jelić i objašnjava tu svoju poruku.

Crvena zvezda ostvarila je u poslednjih sedam dana dve važne pobede, koje su joj dale snažan vetar u leđa i u kojima se posebno istakao Luka Mitrović (28), povratnik među crveno-bele.

Iako su i protiv Budućnosti i protiv Makabija igrači Dejana Radonjića pobeđivali pre svega timskim nastupom, nekadašnji kapiten Zvezde je u oba duela pokazao koliko je pojačao ekipu svojim povratkom.

Prateći kako Mitrović igra i izgleda na terenu, mnogi su bili prijatno iznenađeni, jer ga ovdašnja publika nije često gledala na poziciji centra i zato što je od odlaska iz Zvezde 2017. prošao i kroz težak i komplikovan period.

Sa druge strane, njegovi dobri nastupi ni po čemu nisu iznenađenje za one koji su uz Mitrovića svakodnevno.

U razgovoru za MONDO, Lukin agent Marko Jelić, koji brine o njegovoj karijeri od najranijih početaka, govorio je o putu svog klijenta i prijatelja, sa akcentom na turbulentni period posle odlaska iz Zvezde 2017.

"Pre svega, mislim da je igra čitavog Zvezdinog tima stvarno iznad očekivanja za sve nas koji smo ljubitelji košarke. To pre svega mislim zbog brojnih i razumljivih sumnji koje su ih pratile još tokom priprema zbog konstantnih problema sa povredama, a na kraju i sa koronom Maika Cirbesa", rekao je Jelić za MONDO.

"Ne mogu da pričam detaljno, jer momci najbolje znaju koliko svakodnevno rade, ali mogu da kažem da je ova Zvezdina igra stvarno iznenadila sve koji prate evropsku košarku. Pogotovo tu mislim na pobedu protiv Makabija, koja je dala 'knjiški' primer kako bi ekipa trebalo da izgleda i da igra. Vidi se tu i trenerov pečat, svaki igrač koji je bio na terenu imao je jasan zadatak, određenu ulogu... Momci su odradili vrhunski posao i iako je tek počela sezona i iako će, kao i sve ekipe, imati i uspone i padove, biće ih lepo gledati", dodao je poznati agent iz agencije Oktagon.

"NARAVNO DA NISAM IZNENAĐEN"

Jelić na startu razjašnjava da je i očekivao da Lukina povratnička epizoda u Zvezdi od starta bude pun pogodak.

"Generalno, kod nas je uvek problem što sve gledamo samo iz svog ugla, kažemo i pišemo nešto pre svega iz neke emocije, nevezano za to da li je ona dobra ili loša. Naravno da me uopšte ne iznenađuju Lukine partije, jer je to on. To je Luka. To je apsolutno uloga za koju je Dejo Radonjić znao da mu pripada, jer ga poznaje u dušu, zna šta može, koliko može i koliko poznaje košarku. Zvezda je zablistala kao tim, a lično mislim da je Luka tu 'lepak' koji zaista radi mnogo dobrih stvari, pre svega zahvaljujući svojoj košarkaškoj inteligenciji. On zna, oseća igru i radi toliko elemenata koji se ne mogu videti kroz statistiku, bez obzira na to što je ona u poslednje dve utakmice bila takva kakva je bila. Za nas koji pratimo, sve to nije iznenađenje".

Kada je Luka postao centar? Jelić u odgovoru na to pitanje vraća film na špansku epizodu.

"Luka je otišao iz Zvezde u Bamberg 2017 i nažalost desila se povreda kolena, pa zatim i operacija i posle povratka na teren bilo je malo bojazni, gubitka samopouzdanja, pa i straha da se ne povredi. Ubrzo je prešao u Mursiju i igrao je na poziciji 'četiri', ali i prvi put je zaigrao na poziciji 'pet'. To je i za njega bilo malo iznenađujuće. Nakon toga je u sezoni u Manresi u potpunosti igrao 'peticu' kod Pedra Martineza. Tu je vratio samoopuzdanje i svoj način igre. Naravno, ljudima ovde to može da bude iznenađenje, jer fizički nije bio tu, sigurno nisu pratili ACB ligu, ali se videlo i prošle godine u dresu Budućnosti kako je igrao na obe visoke pozicije".

"DEJO GA HTEO JOŠ U BUDUĆNOSTI"

Kada je minulog leta Zvezda pozvala Luku da se vrati, Jelić je znao da Mitrović dolazi u sistem koji mu odgovara i kod trenera koji ga je znao pre mnogih. Još u tinejdžerskim danima.

"Dejo Radonjić njega poznaje odlično, čak postoji i zanimljiva anegdota o tome kada ga je prvi put gledao. Kada smo bili u KK Kadet iz Novog Sada, Luka je imao 14 i po godina i prva ekipa za koju je trebalo da potpiše bila je Budućnost, što ljudi i ne znaju. Tada je Dejo rekao da bi Luka trebalo da ostane, ali se taj prelazak nije desio zbog nekih tadašnjih pravila, nakon čega je završio u Hemofarmu".

I ovog leta su se brzo dogovorili.

"Naravno, Luka i Dejo poznaju jedan drugog, znaju šta da očekuju jedan od drugog i nije bilo puno priče. Kad je sezona zvanično bila gotova, očekivao sam taj poziv i brzo se dogodio".

Iako ima samo 28 godina, Mitrovića sa razlogom nazivaju i "iskusnim" košarkašem, jer je njegov put bio prožet usponima, padovima, trofejima, ali i komplikovanim preprekama preko kojih se vratio na nivo na kojem mu je i mesto.

Jelić čvrsto tvrdi da su najbolje sezone tek pred Lukom.

"On ima 28 godina i najbolje godine tek dolaze. Sazreo je i možda će neko reći da sam subjektivan, ali tek sledi ono pravo. Samo da mu Bog da zdravlja. Neka svako priča i piše šta misli, ali Luka svojim partijama na terenu pokazuje kvalitet i dokazuje da pripada tamo gde mu i jeste mesto - u Evroligi", zaključio je Jelić u intervjuu za MONDO.