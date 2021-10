Partizan je bio prejak za SC Derbi – “studenti” su poraženi u Beogradu 79:57, u trećem kolu ABA lige.

Izvor: MN Press

U "Areni" su crno-bijeli odigrali najbolji meč u dosadašnjem dijelu sezone i ostvarili su ubjedljivu pobedu. Savladali su Studentski centar - 79:57 (20:9, 17:14, 24:21, 18:13).

„Partizan je više nego zasluženo trijumfovao. Nismo bili na nivou koji sam očekivao. Spremali smo se za agresivnu odbranu Partizana, ali smo reagovali vrlo loše i došao je grč u napadu, što nam je bio najveći problem. Imali smo energiju u odbrani, probali neke varijante koje su bile uspješne, ali napad je bio loš i tu mora još puno da se radi”, kazao je slovački stručnjak.

Iako je njegov tim doživio dva ubjedljiva poraza u ABA ligi u prva tri kola, Žakelj je ubijeđen da će „studenti” biti sve bolji kako sezona bude odmicala.

„Cilj nam je da uključimo mlade igrače, večeras smo dali priliku Zvonimiru i Tomislavu Ivišiću. Što se tiče rezultata, nadam se da možemo više. Mladi igrači su prvi put u ABA ligi, samo je Pavlićević prije 10 godina odigrao nekoliko utakmica i to je to. Igrači ne znaju ligu, moramo da čekamo, da budemo strpljivi, a vjerujem da će to na kraju izgledati dobro”.

Željko Obradović je bio srećan zbog igre, jedino su mu zasmetale 23 izgubljene lopte.

„Utisci su veoma pozitivni, odigrali smo vrlo ozbiljnu utakmicu. Na takav način smo se i pripremali, sa velikim poštovanjem za protivnika, koji je u prethodnom kolu odigrao izvanredno protiv Zadra. To je ekipa koja ima izuzetno talentovane igrače, veoma dobro šutira za tri poena i razumije igru, pa smo insistirali da odbrana bude na nivou koji potreban da spriječimo njihove kreatore i šutere”, istakao je najtrofejniji evropski trener.