Sećate se obećanja koje je dao 2014. godine? Bogdanović se seća.

Izvor: MN Press

Bogdan Bogdanović se pojavio na jednom od treninga Partizana na startu sezone, a to je odmah "raspalilo maštu" navijača koji su pomislili da bi možda mogao da zaigra u timu koji stvara legendarni Željko Obradović.

Naravno, to u ovom trenutku nije realno, Bogdanović ima čvrst ugovor sa Atlantom, međutim srpski košarkaš dobro pamti šta je rekao na oproštaju od Partizana 2014. godine i namerava da to obećanje ispuni. Ipak, u ovom trenutku teško je prognozirati kada bi to moglo da se ostvari...

"Ovo nikada neću zaboraviti i jednog dana sigurno ću se vratiti u Partizan", kazao je kada su mu navijači napravili specijalnu bakljadu pre odlaska u Fenerbahče.

I sedam godina kasnije misli na to obećanje - i zna da će ga ispuniti jednog dana.

"Lepo je doći na trening Partizana, nisam davao izjave, bilo je prijateljski. Nema potrebe pričati o mojoj ljubavi. Imam još tri godine ugovora. Znam šta sam obećao, videćemo kada", rekao je Bogdanović na konferenciji za medije povodom predstojećeg BB kampa u Beogradu.

"Teže je bilo gledati kvalifikacije. Na igrama smo morali da navijamo za druge. Drago mi je da su neki drugi došli do ciljeva. Ostaje žal što se nismo kvalifikovali. Karijere su kratke, želeli smo da se kvalifikujemo... Sledeće su u Parizu", dodao je Bogdan o OI.

"Otišao sam kod Željka da bih došao na taj veći nivo znanja i svega ostalog Verujem u njega. Igrači će se adaptirati".

Podsetimo, Bogdanović je od 2010. do 2014. godine igrao u Partizanu, da bi potom prešao u Fenerbahče, upravo kod sadašnjeg trenera crno-belih Željka Obradovića. Zajedno su osvojili Evroligu, da bi potom Bogdanović naredne tri godine proveo u Sakramentu. Prethodne jeseni prešao je u redove Atlante.

Trenutno boravi u Beogradu, a njegov tradicionalni kamp košarke Bogdan Bogdanović održava se od 27. do 29. avgusta.

