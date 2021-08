Nekadašnji saigrači Durent i Grin su se našli jedan preko puta drugog i otvoreno su pričali o svemu

Izvor: Profimedia

"Nikada moj mentalitet nije bio da budem drugi. Hteo sam da uvek da budem prvi." Ova rečenica Kevina Durenta najbolje najavljuje dugo očekivani intervju.

Jedan od najboljih košarkaša današnjice je imao zanimljiv košarkaški put. O svemu tome je pričao sa Drejmondom Grinom. Našli su se oči u oči posle svih dešavanja.

Kevin je posle devet godina u Oklahomi odlučio da pređe u Golden Stejt. Potez koji su mnogi osudili. Izabrao je supertim sa Stefom Karijem, Klejom Tompsonom i Grinom i sa njima osvojio dve titule.

"Bila je košarkaška odluka, ali me u isto vreme bolelo briga za ostale. Osetio sam da sam savršen za Voriorse. Znao sam da je moja igra došla do toga da želim da vidim gde sam. Uradio bih to ponovo milion puta. Dok sam išao na sastanke znao sam da to želim ako želim da napredujem i da doživim to iskustvo", rekao je Durent.

Na konstataciju Grina da bi bila i treća titula da se nije povredio u seriji protiv Toronta.

"Lagano bi bile tri", dobacio je Kevin.

Bilo je dosta komentara oko toga da posle druge sezone nije "psihički bio u klubu i da je želeo da ode".

"Slušam to već nekoliko godina. Pre dolaska tamo sam bio srećan, gledao sam stvari drugačije. Čim sam došao odmah sam shvatio šta je moja uloga u timu. Pre toga nisam znao to, da li treba da budem poenter, asistent, da razigravam druge i slično. U Golden Stejtu sam odmah 'zaključao' sebe i fokus. Možda je drugima delovalo kao da nisam srećan, ali sam bio fokusiran samo na to da uradim sve za tu prvu titulu. Možda je trebalo da komuniciram više sa ljudima, ali sam zaista bio presrećan. Znao sam da ćemo dobiti svaki meč. Takav osećaj retko koji igrač može da ima. Jednostavno sam znao da smo najbolji".

Svađa Durenta i Grina protiv Klipersa Izvor: YouTube/ CorkGaines

Njih dvojica su imali veliku svađu u Los Anđelesu, na meču protiv Klipersa. Teške reči su bile upućene, a stručnjaci su ocenili da je upravo to oteralo Kevina iz kluba. Drejmond ga je direktno pitao da li je to istina.

"Razlog odlaska nije bila svađa, već ponašanje posle toga. Trener Stiv Ker se ponašao kao da ništa nije bilo. Generalni menadžer Bob Majers je kaznom za tebe pokušao sve da zamaskira. Trebalo je sva ta sr**a da izbacimo na sto i da kažemo šta je bilo. Gledao sam 'Poslednji ples', momenat kada Skoti Pipen nije hteo da uđe u igru, usledio je otvoren razgovor u svlačionici, sve je rečeno u lice. Osećam da smo i mi morali tako nešto da uradimo. Da mi kažu 'Hej, Kej, ne treba tako, hajde da rešimo stvari'. Sve je postalo čudno posle toga. Govorili su da smo porodica i da je komunikacija ključ i to se tada nije pokazalo."

Grin je tada otkrio i kako je izgledalo iz njegovog ugla.

"Po povratku iz Los Anđelesa su me odveli na razgovor od sat i 45 minuta i objašnjavali mi da treba da se izvinim tebi. Rekao sam im da ću razgovarati sa tobom i da samo nas dvojica možemo da rešimo stvari i da mi oni neće pričati šta da kažem. Ujutru su me dovukli opet i tražili da se izvinim. Rekao sam im tada 'Ljudi, s**baćete ovo, jedino Kej i ja možemo ovo da rešimo, uništićete sve'. Rekli su mi da ću biti suspendovan i tada sam im se smejao u facu. Majers mi je rekao da je iznenađen što se smejem i da nije očekivao takvu reakciju. Odgovorio sam da ću da se smejem ili da ga prebijem i da je bolje da se smejem. Zato mi je drago da čujem da si ti sada rekao praktično istu stvar kao ja njima tada", priznao je Grin.

Intervju Durenta i Grina Izvor: YouTube/BleacherReport

Jedna od tema bio je i lažni Tviter nalog Durenta koji je otkriven kada je greškom napisao isti status sa svog ličnog naloga.

"Ljudima i dalje smeta što sam otišao u Voriorse. Posebno navijačima Klivlenda kojima je to smetalo, mnogi su uživali u porazu 2016. godine i smeta im to i dalje. Lilard i Mekalum rade isto. Svi to činimo, samo sam ja problem. Niko ne voli savršen tim i shvatam da sam ja uzrok toga i da su stvari mnogo dublje. Na kraju dana pričam samo o košarci, ne pričam o politici ili o tome kako neko treba da živi, samo o igri. Nikome to ne škodi."

Govorilo se i temama koje nisu striktno košarkaške. Zašto Durent još uvek nema decu?

"To je velika obaveza. Uvek sam razmišljao o poslu, bilo mi je previše da razmišljam u tom smeru. Rekao bih da je bolje što sam stariji, bilo bi savršeno da se sada to dogodi nego pre 10 godina recimo. Ne želim da moje dete mora da oseća taj pritisak i da mora da radi šta i ja. Vremenom ću mu rei šta je bilo i šta sam sve radio, ne znam ni da li će voleti košarku."

Kada je u pitanju budućnost i gde vidi sebe Kej-Di kaže:

"Nadam se da ću igrati jioš 10 godina. Želim da ostanem u košarci. Učim mnogo stvari, ne znam da li to mogu da iskoristim kao trener, generalni menadžer, u upravi ili tako nešto. Zanima me mnogo toga, želim da imam opcije. Sreća? Ne volim da koristim tu reč i da jurim taj osećaj. Nije to efikasan način života. Bitno je da postoji mir, spokoj, da uživaš u tome što si živ. Ne želim ta osećanja sreće i tuge, već da uživam u svakom iskustvu i da uživam u momentu", zaključio je Durent.