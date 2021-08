Mladi košarkaš Kejd Kaningem će imati priliku da se dokaže u redovima Detroita naredne sezone, a do tada izjavama skreće pažnju na sebe.

Izvor: Profimedia

Još nije ni stigao u ligu, a već je podigao mnogo prašine! Kejd Kaningem (19), prvi pik sa ovogodišnjeg NBA drafta, tvrdi da je Lebron Džejms najveći košarkaš u istoriji, bolji i od Majkla Džordana.

Novajlija u najjačoj košarkaškoj ligi tvrdi da je ispratio nastupe obojice igrača i da može da donese takvu odluku, iako je Džordan završavao karijeru kad se on rodio, a Džejms ulazio u ligu dok je on bio tek beba.

Novi košarkaš Detroit Pistonsa tek u septembru će proslaviti 20. rođendan, još nije odigrao nijedan meč u NBA, ali se potrudio da skrene pažnju javnosti na sebe.

''Teško mi je da ikoga stavim ispred Lebrona. On je najbolji igrač kog sam ja gledao'', rekao je mladi Kaningem.

Iako su novinari insistirali na detaljima, prvi pik ovogodišnjeg drafta je ostao pri svome. Mišljenje ne menja ni malo!

''Verujte, video sam sve što je Majkl Džordan radio u karijeri. Bio je drugačiji. Ne mogu da poništim to što je za vas on najbolji svih vremena. U mojim očima to je Lebron Džejms'', zaključio je Kejd, koji je rođen dve godine pre Džejmsovog ulaska u ligu.

Majkl Džordan je, sa druge strane, karijeru završio u dresu Vašington Vizardsa za koje je igrao od 2001. do 2003. godine. Bio je to njegov treći i najmanje uspešan mandat u NBA ligi.

Spektakularan draft iz 2003. godine na kom je kao prvi pik izabran Lebron Džejms i dalje je jedna od tema u NBA krugovima. Detalja pred izbor juče se prisetio Karmelo Entoni, kog je Detroit prevario kako bi uzeo Darka Miličića.