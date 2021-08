"Znate šta bi vam Leri Bird uradio da je bio u njegovoj poziciji? Sahranio bi vas!", rekao je Skip Bejlis komentarišući novi Dončićev ugovor sa Dalasom.

Luka Dončić potpisao je istorijski visok ugovor u Ljubljani, gde su mu stotine miliona "doneli" gazda Dalasa Mark Kjuban, legenda Dirk Novicki, trener Džejson Kid, asistent Majkl Finli i praktično svi važni ljudi u Mavsima.

Prema potpisanom, Slovenac će nositi dres istog tima još pet godina, za to će zaraditi više od 200 miliona dolara, a nisu svi u Americi uvereni u to da Luka vredi toliki novac.

Jedan od onih koji sumnjaju u to da će Dončić opravdati toliki ugovor je poznati novinar Skip Bejlis, poznat po svojim kontroverznim stavovima, kojima često kontrira opštim mišljenjima među ljubiteljima sporta.

On je u svoj emisiji uživo "skočio" kada je čuo da Luku zovu "Novim Lerijem Birdom" i tačku po tačku objasnio zašto on ne smatra da momak iz Ljubljane od 22 godine ne može da bude nazivan imenom te legende.

"Leri Bird? Ne znam da li se sećate njega. Ako ga poštujete ne biste ga uopšte uvodili u ovaj razgovor. On nije 'Bejbi Bird", već u najboljem slučaju 'možda' Bird ("Maybe Bird"). On ne zna da šutira trojke i slobodna bacanja. 33 odsto u karijeri šutira trojke. Da li je to Leri Bird?", zapitao je on u studiju.

Posebno je ukazao na Dončićev šut, koji je po njemu veoma sporan.

"74 odsto šutira bacanja u karijeri. To je strahovito loše. To je katastrofa za igrača ovakvog kalibra. A u plej-ofu postaje sve lošije i lošije. Gledao sam kako ovaj igrač promašuje sve iz slobodnih bacanja. Da li ste videli da je Leri Bird nekad promašio sve sa penala? Mogu da se kladim u svu ušteđevinu koju imam da nikad u karijeri nije promašio ceo obruč iz slobodnih bacanja, a Luka je to radio u plej-ofu. Redovno promašuje ceo obruč i kada šutira trojke".

On je kritikovao i Dončićeve nastupe u plej-ofu, iako se pogotovo prošle godine spektakularno borio sa favorizovanim Klipersima, od kojih je i ove sezone ispao u "majstorici" prve serije (3:4).

"Svi su govorili da je Porzingis bio povređen prošle godine kada je izgubio u plej-ofu, a sada je zdravi Porzingis, koji je u toku ligaške sezone šutirao po 16 šuteva, šutirao samo po 10 puta. Skrajnuo ga je, a sada je on bio 'razlog' što su izgubili", ironično je rekao Amerikanac.

"Dalje, Luka Dončić je imao 2-0 vođstvo i dve utakmice u Dalasu, gde su bile pune tribine, bez restrikcija, maski... I imao je 19 poena prednosti u trećoj. Dajte Leriju Birdu 2-0 u seriji, 19 vođstvo prednosti u trećoj utakmici i četvrtu utakmicu kod kuće. On bi vas sahranio u toj situaciji".

Bejlis je ocenio i da se Luka usteže od šuteva u momentima odluke - posebno u plej-ofu?!

"Ako pogledamo četvrte četvrtine u svih sedam utakmica protiv Klipersa, Dončić je šutirao iz igre 35 odsto. To nije baš kao Leri Bird. Kada je šutirao trojke bio je 5/18, a sa linije penala bio je 5/10. Šutirao je samo 10 slobodnih bacanja u sedam utakmica, što govori da je malo kao Lebron, jer se plaši da stane tamo i da promaši sve".

Za kraj, Bejlis je dodao i čestitku Slovencu, uprkos svojim sumnjama.

"Svaka mu čast za ugovor, postaće glavno lice NBA lige i sve mi je to jasno. Želim mu da zaradi sav novac koji će da zaradi, ali nemojte da mi pričate da je Leri Bird i da će da opravda toliki novac. Ovo što pokazuje nije takva dominacija".