U drugom kolu druge faze kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, izabranice Jelene Škerović savladale su u Podgorici Poljsku 61:56.

Izvor: MN Press

Za razliku od duela u Istanbulu od prije tri dana, naše košarkašice su bile čvršće u odbrani i nisu dozvolile reprezentaciji Poljske da se razigra.

U poslednja tri minuta meča, poljska je uspjela da preokrene rezultat ali su naše košarkašice ipak ivojevale pobjedu.

Taja Rejmer bila je najefikasnija sa 16 poena i 6 skokova, Bojana Kovačević postigla je 12 poena, uhvatila 14 lopti uz četiri asistencije, dok je Marija Leković uz 12 poena zabilježila pet dodavanja i četiri skoka.

Jovana Savković ubacila je osam, Zorana Radonjić sedam, a Sanja Akšam šest koševa.

Za tri dana naša reprezentacija dočekuje Izrael.