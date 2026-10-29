Bolomboj se osvrće na svoj prelazak u Asvel i izazove koje je doživio tokom boravka u Crvenoj zvezdi.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Američki košarkaš Džoel Bolomboj prešao je ovog ljeta iz Crvene zvezde u Asvel, a sa novim klubom ostvario je pobjedu protiv ekipe koja mu je često bila protivnik prethodne tri godine. Asvel je pobijedio Partizan u uzbudljivoj završnici (82:75), a snažni centar je doprinio sa 12 poena i četiri skoka, podsjećajući na "stare dane".

"Zaista sam uživao tokom te tri godine. Nažalost, situacija je bila pomalo nestabilna zbog promjena glavnih trenera, posebno kada sam se povrijedio i vratio u potpuno drugačije okolnosti. Razumio sam da su morali da nastave bez mene, na neki način, odnosno da se pripreme za mogućnost da se neću vratiti na teren. To je razumljivo", rekao je Bolomboj za "Meridijan Sport" i iz njegovih riječi moglo se osjetiti da je htio da ostane na Malom Kalemegdanu.

Zašto je Bolomboj otišao iz Zvezde?

Vidi opis Džoel Bolomboj: "Zvezda? Mnogo toga se dogodilo iza kulisa" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Košarkaš koji posjeduje pasoše Rusije, Ukrajine i SAD objasnio je da mu je Crvena zvezda nudila ugovor i željela da ostane, ali da se nisu dogovorili.

"Mnogo toga se dogodilo i iza kulisa. Oni su mi zapravo ponudili ugovor da ostanem. Ali, to je tema za razgovor koji bi trebalo da bude mnogo duži. Morali bismo da sjednemo i detaljno razgovaramo o svemu. Ono što mogu da kažem jeste da se sve nije završilo onako kako su, pretpostavljam, obje strane očekivale. Ali, dobro, idemo dalje. Ponovo sam ih vidio, došli su ovdje i bilo je kao da se ništa nije dogodilo", rekao je Bolomboj.

I pored svega, i dalje prati nekadašnju ekipu koju sada predvodi Ibon Navaro: "Imaju veoma dobar tim. Vidio sam da su izgubili od FMP-a. To je bilo pomalo iznenađujuće. Samo pokušavaju da pronađu kontinuitet. Vjerujem da imaju sastav sposoban da uradi nešto posebno, nešto što nikada ranije nije ostvareno u istoriji kluba. Mislim da će sve zavisiti od toga koliko budu konstantni. Ako svi budu igrali onako kako znam da mogu, u stanju su da ostvare velike stvari", dodao je Bolomboj.