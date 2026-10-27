Pol Pirs, legenda NBA lige, tvrdi da se suočavasa finansijskim problemima usljed sudske borbe sa bivšom suprugom. Ona traži 50.000 dolara i optužuje ga da je potpuno zanemario svog sina.

Izvor: (AP Photo/Jessica Hill)

Velikan NBA lige Pol Pirs (49), koji je tokom NBA karijere zaradio 195 miliona dolara, tvrdi da "finansijski tone" tokom sudske drame i borbe na sudu sa bivšom suprugom Princes Santjago.

Član košarkaške Kuće slavnih izjavio je da je ostao bez novca nakon što je u avgustu primio posljednju platu od televizije "Foks sports", što ga je ostavilo bez redovnih prihoda usred pravne bitke za starateljstvo.

Pirs je samo od plata tokom NBA karijere zaradio 195,1 milion dolara, a plaća mjesečno 28 hiljada dolara za izdržavanje djeteta i na to još 20.000 za svoju bivšu suprugu.

Bivši par ima sina, King Rafaela, koji je rođen u februaru.

Koliko Pirs troši na odjeću i restorane?

Pirs mjesečno troši oko 48.000 dolara na tekuće troškove, uključujući 8.000 dolara za brigu o djetetu, 5.000 dolara na namirnice, 7.000 dolara na restorane, 3.200 dolara na račune za komunalije, 1.000 dolara na odjeću i 3.500 dolara na zabavu, pored ostalih rashoda. Sve detalje objavio je američki portal TMZ uvidom u sudske spise.

Pirs je u izvještaju o svojim finansijama naveo i to da na bankovnom računu ima 300.000 dolara i nekretnine u vrijednosti od tri miliona dolara koje se vode na njegovo ime. Pirsova posljednja isplata od Foks sportsa legla je u avgustu, dok je kao zaposleni na toj mreži imao prosječna mjesečna primanja od 119.000 dolara.

Pirs navodi da je u septembru zaradio oko 23.000 dolara od svojih vlasničkih udjela u drugim poslovnim poduhvatima. On sada od suda traži da odbije zahtjev Santjagove za pokrivanje 40.000 dolara na ime njenih advokatskih troškova, kao i dodatnih 10.000 dolara za računovođu koga je angažovala da pročešlja njegove finansijske izvještaje.

Advokat legende Boston Seltiksa izjavio je da bi njegov klijent, koji "finansijski tone", imao "velike poteškoće" da plati te troškove otkako su mu presušili prihodi sa Foks sportsa.

Tražila test očinstva, sve mu važnije od sina

Pirs i Santjago mjesecima vode bitku oko starateljstva, jer je ona prethodno u januaru podnijela tužbu za utvrđivanje očinstva, tvrdeći da je Pirs otac njenog sina. U sudskim dokumentima do kojih je TMZ došao u avgustu, Santijago je priložila SMS prepiske u kojima tvrdi da ju je Pirs ignorisao tokom čitave trudnoće i da su mu "ljubavne avanture i odmori bili preči" od sopstvenog sina.

Ona je od suda zatražila isključivo pravno i fizičko starateljstvo nad njihovim djetetom, kao i isplate alimentacije.

U to vrijeme, Pirs je podnio sudske podneske protiveći se njenom prethodnom zahtjevu za 30.000 dolara mjesečno na ime izdržavanja djeteta, uz dodatnih 100.000 dolara za sudske troškove, prenio je TMZ 31. jula.

Pirs dobio otkaz na ESPN-u

Pol je radio kao analitičar za Foks sports nakon što je 2021. dobio otkaz na ESPN-u zbog ponašanja na društvenim mrežama. Tada je desetostruki NBA Ol-star podijelio video-prenos uživo na Instagramu sa jedne partije pokera, gdje su bile prisutne striptizete i konzumirala se marihuana. Pirs je kasnije priznao, bez imalo kajanja, da se jednostavno "dobro provodio".

"Dajte, ljudi, nisam uradio ništa nezakonito", rekao je tada, dodavši: "Razveden sam. U penziji sam. Zabavljam se."

Pirs je 15 od svojih 19 NBA sezona odigrao za Seltikse, a sa Bostonom je 2008. godine osvojio šampionsku titulu i priznanje za najkorisnijeg igrača (MVP) finala. Takođe je nastupao za Netse, Vizardse i Kliperse.

Seltiksi su u februaru 2018. godine povukli iz upotrebe njegov dres sa brojem 34, nakon što se zvanično penzionisao godinu dana ranije.