Doskorašnji većinski vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janas imao je zanimljivu izjavu kad je u pitanju odnos sa Dimitrisom Janakopulosom, vlasnikom Panatinaikosa

Izvor: MN Press

Doskorašnji većinski vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj bodrio je svoj tim u Atini, gde se Panatinaikos sastao sa ekipom iz Izraela. Osim košarke, akcenat je bio i na dvojici vlasnika klubova, koji su vrlo često prisutni u javnosti, uglavnom zbog zanimljivih izjava. Posle gostoprimstva u Grčkoj, Ofer Janaj je stao pred kamere i otkrio da oduvek poštuje vlasnika Zelenih Dimitrisa Janakopulosa.

"Pre svega, veliki sam obožavalac gospodina Janakopulosa. Svi misle, svi govore da je lud. Nije lud. On je izuzetno strateški nastrojen i veoma strastven. Razume da se tim gradi korak po korak", rekao je Janaj posle pobede Hapoela nad Panatinaikosom 91:81.

Hapoel je i prošle sezone u Evroligu ušao sa velikim ambicijama, tako je i krenuo, a onda potpuno potonuo. Ove sezone deluje da tim Dimitrisa Itudisa ide korak po korak, a navodno Ofer Janaj razume uspone i padove svog tima.

"Rekao bih da je to za mene najveća lekcija. Čovek sam koji voli da se stvari odvijaju brzo i da se sve uradi što pre. Ali veliki tim ne može da se izgradi za godinu dana. To je proces. Razvijate se, učite i postepeno dodajete nove igrače, pa još novih igrača", dodao je.

"Iznenađen sam kako smo pobedili"

Ofer Janaj je potom dodao da je Panatinaikos jedan od najboljih timova u Evroligi. Početak u elitnom takmičenju i nepobedivost do šestog kola Evrolige ukazuju na to. Potom je pomalo slatkorečivo zaključio: i sam je iznenađen kako je Hapoel, koji je sad šesti na tabeli, uspeo da savlada tim Željka Obradovića.

"Mislim da je ovo što imate ove godine jedan od najboljih timova koje je Evroliga ikada videla. Iskreno, i sam sam iznenađen što smo uspeli da pobedimo ovde. Zato vam zaista mnogo hvala. Hvala vam puno. Mislim da će vam ovo biti jedini poraz", zaključio je Ofer Janaj.