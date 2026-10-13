Utakmica Budućnost Voli - Tofaš se igra u srijedu od 19 časova

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaše Budućnost Voli-ja očekuje zahtjevno gostovanje protiv ekipe Tofaša, u utakmici u kojoj će izabranici Andreja Žakelja pokušati da poprave utisak i vrate se na pobjednički put nakon dva vezana poraza.

Trener Budućnosti Andrej Žakelj istakao je da ih očekuje protivnik koji igra veoma brzo, sa dosta slobode u napadu i velikim brojem situacija jedan na jedan i dva na dva. Naglasio je da Tofaš raspolaže kvalitetnim i fizički snažnim igračima, koji dobro trče i mogu da odgovore različitim odbrambenim zadacima.

„Riječ je o ekipi koja igra veoma brzu košarku, sa dosta slobode u igri i mnogo situacija jedan na jedan i dva na dva. Imaju dobre atlete, dobro trče i igraju različite odbrane. Moramo biti spremni na sve to“, poručio je Žakelj.

Strateg Budućnosti svjestan je da njegov tim očekuje težak zadatak, posebno imajući u vidu dobre rezultate Tofaša na početku takmičenja, kao i pobjedu ostvarenu na gostovanju protiv Burga.

„Sigurno nas očekuje teško gostovanje. Pobijedili su u prve dvije utakmice, a savladali su i Burg u gostima. Radi se o kvalitetnom timu, a na nama je da pokažemo reakciju i odigramo bolje“, dodao je Žakelj.

Sličnu poruku poslao je i Stefan Đorđević, koji smatra da će za pozitivan rezultat biti neophodno da Budućnost odgovori na agresivnost i energiju domaćina.

„Pred nama je izuzetno težak protivnik. Poslije dva vezana poraza, moramo da skupimo redove i odigramo maksimalno. Tofaš igra agresivnu košarku i sa mnogo energije, a na nama je da odgovorimo istom mjerom, pa i većom agresivnošću“, istakao je Đorđević.

On vjeruje da bi upravo čvrsta i energična igra mogla da bude ključ za prekid negativne serije i povratak na pobjednički kolosijek.

„Mislim da je to pravi recept da prekinemo ovu mini-seriju poraza i dođemo do pobjede“, zaključio je Đorđević.

Budućnost će tako u duelu sa Tofašom tražiti reakciju nakon dva uzastopna poraza, a za uspjeh na teškom gostovanju biće neophodno da odgovori na ritam, fizičku snagu i agresivnost protivnika, uz znatno bolju igru tokom svih 40 minuta.