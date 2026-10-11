Budućnost je u Beogradu nastupila bez Džuvana Morgana, koji je odsustvovao zbog povrede, dok u sastavu nije bilo ni Oleksandra Kovlijara. Ipak, slovenački stručnjak nije želio da izostanke koristi kao opravdanje za izdanje svoje ekipe.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Budućnost Volija nisu uspjeli da izbjegnu poraz od Crvene zvezde, koja je u meču trećeg kola AdmiralBet ABA lige slavila rezultatom 101:91.

Trener podgoričkog tima Andrej Žakelj nakon utakmice istakao je da njegovoj ekipi u prvom poluvremenu nijesu bili na potrebnom nivou ni energija ni koncentracija. Smatra da je Budućnost u tom periodu bila previše mekana u igri, dok je u nastavku pokazala bolji pristup i karakter.

„Čestitam Zvezdi na pobjedi. Bili su bolji, pogotovo u prvom poluvremenu, u kojem su imali veću energiju i koncentraciju. U prvom dijelu naša energija i koncentracija nisu bili na nivou. Bili smo premekani, bez kontakta i onda je teško da se branimo protiv dobrog tima, kao što je Zvezda. U drugom poluvremenu smo pokazali karakter, neki igrači su donijeli energiju, tako da sa te strane nekim igračima mogu da budem zadovoljan”, rekao je nakon meča Žakelj.

Budućnost je u Beogradu nastupila bez Džuvana Morgana, koji je odsustvovao zbog povrede, dok u sastavu nije bilo ni Oleksandra Kovlijara. Ipak, slovenački stručnjak nije želio da izostanke koristi kao opravdanje za izdanje svoje ekipe.

„Bili smo bez Morgana i Kovlijara, Megi se vratio nakon povrede, ali to nisu alibiji za pristup i energiju. Ima i dobrih stvari, pogotovo u napadu, skok u napadu je bio dobar, tu se vidi želja”, kazao je trener „plavih“.

Žakelj je govorio i o problemima sa uigravanjem tima na početku sezone. Veliki broj reprezentativaca, povrede i nedostatak vremena za zajednički rad otežali su pripremu ekipe za takmičarske izazove.

„Mislim da kasnimo sa uigravanjem, jer je osam igrača bilo u svojim reprezentacijama tokom ljeta. Svi smo bili na okupu tek početkom septembra. Imali smo i povrede, mislim da nijednu utakmicu nismo odigrali u kompletnom sastavu. Nekim igračima treba više vremena da se uklope, treba strpljenja. Mi ćemo kroz zvanične utakmice da tražimo formu. Nažalost nema mnogo vremena za trening, ali mislim da ovim igračima treba vremena. Može i mora mnogo mnogo bolje”, zaključio je Žakelj.