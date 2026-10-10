Budućnost Voli nije uspjela da priredi iznenađenje u Beogradu, pošto je Crvena zvezda slavila rezultatom 101:91.

Izvor: Srdjan Stevanovic ©/2022 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Podgoričani su u glavni grad Srbije doputovali bez Džuvana Morgana, što se osjetilo u njihovoj igri. Crveno-bijeli su iskoristili prednost domaćeg terena i postepeno preuzimali kontrolu, a konačan rezultat po četvrtinama glasio je 26:21, 28:20, 26:28, 21:22.

Utakmica je u početnim minutima bila prilično izjednačena, ali je završnica prve četvrtine donijela prvi ozbiljniji udarac za goste. Pogotkom Samija Odželeja u devetom minutu, kojim je Zvezda povela 26:16, domaći su nagovijestili u kom smjeru bi meč mogao da se razvija.

Beogradski sastav je nastavio da povećava prednost i tokom druge dionice, pa je na odmor otišao sa značajnom zalihom. Budućnost je u nastavku pokušavala da uhvati priključak, ali nije uspijevala da pronađe kontinuitet u igri koji bi je vratio u rezultatski egal.

Ipak, ekipa iz Podgorice nije odustajala. Boljom igrom u završnici treće i na početku posljednje četvrtine uspjela je da smanji zaostatak na 80:72 i ponovo unese određenu neizvjesnost.

Međutim, Zvezda je brzo zaustavila nalet gostiju. Serijom poena domaćin je ponovo napravio osjetnu razliku i stigao do vođstva od 94:77, čime je praktično otklonio sve dileme oko pobjednika.

Budućnost je do kraja uspjela da ublaži poraz, ali ne i da ozbiljnije ugrozi domaćina, koji je na kraju slavio sa 101:91.

Za „plave“ ostaje žal zbog propuštene prilike da u Beogradu naprave iznenađenje, dok je Crvena zvezda sigurnom igrom sačuvala pobjedu pred svojim navijačima.