Trener Budućnosti očekuje reakciju, jasno je koliko je nezadvoljan.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Veliki derbi ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti na programu je u subotu od 21 čas u hali "Aleksandar Nikolić". Trener podgoričkog tima Andrej Žakelj nije želio previše da priča o rivalu, već se bavio sopstvenim timom koji se suočava sa problemima.

Naša ekipa doživjela je težak poraz u Evrokupu i moraće da pokažu reakciju ako žele da imaju bilo kakve šanse protiv crveno-bijelih u gostima.

"Više nego protivnikom, u ova dva dana bavili smo se samim sobom. Moramo da pokažemo reakciju kada je riječ o pristupu i karakteru. To je najbitnije. Tek onda možemo da pričamo o protivniku i taktici. Na tome smo najviše radili i o tome razgovarali", rekao je Žakelj i dodao:

Vidi opis Žakelj pred Zvezdu: "Bavimo se samim sobom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

"Što se protivnika tiče, znamo protiv koga igramo. Igraju sve bolje iz utakmice u utakmicu i očekuje nas veoma težak meč", zaključio je trener Budućnost.

Očekivanja je iznio i košarkaš Marijal Šajok. "Moramo da odreagujemo, pokažemo bolji pristup i više energije, te odigramo dobru utakmicu nakon prethodnog meča. Očekuje nas fizički zahtjevna utakmica sa visokim intenzitetom. Protivnik je kvalitetan i mislim da ćemo izaći na teren spremni i odlučni da se borimo. Imaju veoma talentovan tim i mnogo kvalitetnih individualaca, tako da nas sigurno čeka težak meč. Moramo da ostanemo fokusirani na ono što su nam treneri pripremili i da sprovedemo dogovoreni plan igre", kaže igrač podgoričkog tima.

Budućnost je sezonu ABA ligi startovala pobjedom protiv Krke, dok je Crvena zvezda poražena od FMP-a. Međutim, beogradski tim ovaj meč dočekuje poslije velike pobjede u Evroligi protiv Dubaija, što im je drugi vezani trijumf u eliti.