Upravni odbor KK Budućnost Voli donio je odluku da kompletan prihod od prodaje ulaznica za utakmicu Budućnost Voli – Napoli bude upućen Aleksandru Čaki Ivanoviću, njihovom vjernom navijaču i Varvaru, koji je godinama bio uz Budućnost.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

„Prihod od prodaje karata za utakmicu Budućnost Voli - Napoli biće upućen našem vjernom Varvaru, Čaki Ivanoviću, navijaču koji je uvijek srcem i dušom uz Budućnost. Zato pozivam sve naše navijače, posebno sve Varvare, sve ljude koji su uz nas i uz one koji biju svoje bitke, da dođu u Moraču. Da zajedno budemo uz naš klub i uz našeg Čaku. Budućnost Voli i njeni navijači oduvijek su bili jedno. Morača je mjesto pripadnosti, zajedništva i emocije. Ovo nam je prilika da pokažemo da se pripadnost klubu ne mjeri samo aplauzom kada se pobjeđuje, već i time koliko smo spremni da budemo uz svoje ljude kada im je potrebna podrška.Naš tim će prvi put ove sezone igrati pred svojom publikom. Ovo je prva utakmica Eurokupa na domaćem terenu. Za nas je ovo evropsko takmičenje veoma značajno i želimo da se na pravi način suprotstavimo ambicioznom Napoliju, sa kojim ćemo se boriti za vrh tabele”, izjavio je predsjednik KK Budućnost Voli, Dragan Bokan.

Andrej Žakelj je izjavio da je Napoli pravi za prvu utakmicu.

"Napoli je napravio veoma dobar tim, sa veoma dobrim igračima. Slavili su u prvom kolu protiv osvajača Eurokupa, a neporaženi su i u italijanskoj ligi. Čeka nas veoma teška utakmica.

Naravno, potrebna nam je podrška navijača i pozivam ih da dođu u što većem broju. U ovom kratkom periodu pokušavamo da se pripremimo što je bolje moguće. Želimo da pokažemo dobru energiju i pametnu igru.

Znamo odakle prijeti najveća opasnost u napadu. Igraju čvrstu i agresivnu odbranu, tako da moramo biti spremni. Meč igramo na svom terenu i želimo da pokažemo pravi karakter", ističe Žakelj.

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"Uzbuđen sam. Svi su uzbuđeni nakon što je prva utakmica protiv Cibone odložena. Znam da će navijači doći, biti spremni i glasni.

Osjećam se dobro. Moram da pohvalim cijelu ekipu, jer me saigrači dovode u situacije iz kojih mogu da postižem poene i radim ono što se od mene očekuje. Naporno radim kako bih bio siguran da to mogu da pružim na terenu.

Očekujem tešku i neizvjesnu utakmicu. Napoli igra veoma agresivno. Moramo da budemo sigurni u napadu i odbrani i vjerujem da ćemo na kraju doći do pobjede.

Mislim da su odlična ekipa. Neke njihove igrače sam pratio i ranije, jer smo igrali zajedno u Americi, i veoma su dobri u igri jedan na jedan. Brzi su u tranziciji i mislim da će ključ za nas biti da im to onemogućimo kako bismo došli do pobjede", zaključio je Morgan.