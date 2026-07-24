Žan Montero postao je jedan od najtražinijih igrača posle sjajne sezone u Evroligi, ali je rešio da izabere klub koji mu je, kako kaže, dao najslabiju ponudu

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Dominikanski košarkaš Žan Montero (23) iza sebe ima sezonu iz snova. Posle sjajnih partija u dresu Valensije, sa kojom je osvojio titulu prvaka Španije i stigao do fajnal-fora Evrolige, ovog ljeta napravio je veliki transfer i pojačao Olimpijakos. Ipak, kako kaže, odluku nije donio zbog novca, iako je imao znatno unosnije ponude.

U razgovoru za radio-stanicu "Marega Deportes" iz Dominikanske Republike, Montero je otkrio da je prelazak u grčki klub bio dio dugoročnog plana koji je napravio sa svojim timom još prije nekoliko godina.

"Uvijek sam znao da će to biti Olimpijakos. Sa ljudima sa kojima radim još od 2022. unapred smo odredili koje klubove želimo u svakoj fazi moje karijere. Ovaj transfer ima najviše smisla za moj razvoj", rekao je Montero.

Iako su mnogi pretpostavili da je presudila finansijska ponuda, mladi bek tvrdi da je situacija bila potpuno drugačija. "Za sve koje to zanima, Olimpijakos mi je ponudio najmanje novca od svih klubova koji su me željeli, ali je to bila ponuda koja je za mene imala najviše smisla. Dobio sam ponudu vrijednu 10 miliona eura godišnje, stan i blanko ček... Odbio sam sve to jer za mene novac nije najvažniji."

Mladi Dominikanac ne krije ni da pažljivo prati šta se o njemu piše i govori. "Čitam šta ljudi pričaju o meni i veoma sam takmičarski nastrojen. Svima koji sumnjaju u mene pokazaću da griješe."

Montero nije krio ni koliko mu je značila Valensija, klub u kojem je napravio najveći iskorak u karijeri. "Valensija je klub u koji sam oduvijek želio da dođem, još od trenutka kada sam stigao u Španiju. Pedro Martinez je kao čovjek čista desetka. Fenomenalan je", ispričao je Montero.