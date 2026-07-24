Legendarni Serhio Ljulj produžio je saradnju sa Real Madridom.

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Kad je u pitanju legendarni Španac Serhio Ljulj (38), reklo bi se da su za njega godine samo broj. Košarkaš Real Madrida produžio je saradnju sa "kraljevskim klubom", gdje će ostati do kraja sezone 2026/27.

Biće ovo nevjerovatna 20. sezona za Španca, pošto je u Real stigao 2007. Serhio Ljulj ne obavlja samo funkciju kapitena, već je veoma važan za tim i na drugim poljima, karakterno, ali prije svega i zbog toga što Ljulj jednostavno znači Real Madrid. Sa ovim timom osvojio je 29 titula, od čega je tri puta bio šampion Evrolige, jednom je osvojio FIBA Interkontinentalni kup, devet puta je bio šampion Španije, sedam puta je stigao do Kupa kralja i devet do Superkupa Španije.

Istorijskim podvizima Serhija Ljulja nije kraj, pošto je odigrao najviše mečeva od bilo kog drugog igrača u istoriji kluba, pa je na teren izašao nevjerovatnih 1.249 puta. S obzirom na to da je na zalasku karijere i daleko od najsjajnijih dana u elitnom takmičenju, u prethodnoj sezoni Ljulj je bilježio 3,5 poena i dijelio 1,6 asistencija na 34 utakmice.

U španskoj ligi bio je nešto bolji, ubacivao je skoro sedam poena, imao je i 2,4 asistencije, 1,3 skoka za skoro 17 minuta na parketu. Bilo kako bilo, Ljulj iskustvom i dalje može da doprinese evropskoj košarci, a posebno Real Madridu, pa odluka "kraljevskog kluba" da zadrži kapitena, bar na još godinu dana, nije čudna, posebno u periodu tranzicije za španskog velikana.

(MONDO)