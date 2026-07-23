Partizan i Vendel Mur su blizu dogovora o saradnji za narednu sezonu

Izvor: MN Press

Partizan radi na pojačanjima za narednu sezonu, a posle velikog broja odlazaka iz Humske red je da popuni silne praznine. U tim Đoana Penjaroje stigla su trojica igrača, a glasno se govori o još nekoliko važnih potpisa. Između ostalog, Partizan je odneo prevagu u trci za Vendela Mura, pa, kako javlja Mocart Sport, dogovor je vrlo blizu.

Još ranije su izraelski mediji govorili o pojačanju koje je naciljao Hapoel iz Jerusalima, koji vodi Saša Obradović. Međutim, konce je pomrsio evroligaš iz Beograda, a kako stvari stoje, Amerikanac je sve bliži tome da obuče crno-bijeli dres naredne sezone. Klub i košarkaš dogovaraju finalne detalje. Košarkaš iz Virdžinije bio bi sjajna zamjena za Sterlinga Brauna, koji u minuloj sezoni nije pokazao mnogo dobrih partija, a sada je krenuo put Žalgirisa.

Mur je tokom koledž karijere osvojio prestižnu nagradu "Džulijus Irving", koja se dodjeljuje najboljem niskom krilu u NCAA. Pored toga, izabran je u najbolju defanzivnu petorku ACC konferencije, kao i u drugu najbolju petorku sezone. Međutim, u NBA ligi nije blistao. Te 2022. draftovao ga je Dalas, ali je odmah proslijeđen Hjustonu, a vrlo brzo završio je u Minesoti.

Tokom prve dvije profesionalne sezone nastupao je za Minesotu i njen razvojni tim Ajova Vulvse, a potom je nosio dres Detroita. Kasnije je prešao u Šarlot, gdje je igrao i za razvojni tim. Nakon toga bio je član Mejn Seltiksa, filijale Bostona u razvojnoj ligi, dok je prethodnu sezonu proveo između Detroita i njihovog razvojnog tima.

U najjačoj ligi na svijetu bilježio je 1,7 poena i jedan skok, dok je u "Dži" ligi bio znatno bolji. Prethodne sezone ubacivao je 20,3 poena, imao je i 4,3 skoka, 3,1 asistenciju, 1,5 ukradenih lopti i sve to na 24 utakmice, dok je na terenu provodio nešto više od 28 minuta. Kada je u pitanju šut za tri poena, po susretu je pogađao 1,6 trojki, odnosno imao je 40 odsto uspješnosti, dok je za dva poena imao 61 odsto realizacije.

Ko je stigao u Partizan?

U Partizan su stigli Alesandro Pajola, Lamar Stivens i Kevarijus Hejs. Klub je produžio saradnju sa kapitenom Vanjom Marinkovićem, a još ranije isto je učinio i sa Karlikom Džounsom. Crno-bijeli mogu da računaju i na Marija Nakića, Arijana Lakića, Tonjea Džekirija i Žofrija Lovernja. Situacija sa Džabarijem Parkerom i Mitrom Bošnjakovićem nije najjasnija, dok se očekuje ozvaničenje još nekoliko potpisa. Najavljen je dolazak Nikole Tanaskovića, Derika Vilisa i Kajla Olmena.

Ko je napustio Partizan?

Partizan su napustili:

Dvejn Vašington (Bajern)

Sterling Braun (Žalgiris)

Nik Kalates (PAOK)

Isak Bonga (Panatinaikos)

Dilan Osetkovski (Valensija)

Šejk Milton (bez kluba)

Aleksa Radanov (bez kluba)

Bruno Fernando (Efes)

Aleksej Pokuševski (bez kluba)