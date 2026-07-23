Italijanski košarkaš Alesandro Pajola potpisao je dvogodišnji ugovor sa Partizanom.

Izvor: MN Press

KK Partizan ozvaničio je treće pojačanje za sezonu 2026/27. U pitanju je italijanski plejmejker Alesandro Pajola koji je gotovo čitavu karijeru proveo u Virtusu iz Bolonje. On je sa beogradskim crno-bijelima potpisao dvogodišnji ugovor.

Crno-bijeli su transfer objavili na zvaničnom sajtu, a Pajola u Humsku stiže kao slobodan igrač.

"Iz crno-bijele Bolonje u crno-bijeli Beograd! Reprezentativac Italije i doskorašnji košarkaš Virtusa Alesandro Pajola, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!

Bek koji će u novembru napuniti 27 godina, iza sebe ima 10 sezona u Virtusu sa kojim je osvajao Evrokup, FIBA Ligu šampiona, dva puta Seriju A, dva puta Kup Italije i tri puta italijanski Superkup.

U sezonama 2021/22 i 2024/25, Alesandro Pajola je proglašavan za najboljeg defanzivca italijanske Serije A. Sa Partizanom Mozzart Bet, Pajola je potpisao dvogodišnji ugovor", stoji na sajtu Partizana.

Iz crno-bele Bolonje u crno-beli Beograd! Reprezentativac Italije i doskorašnji košarkaš Virtusa Alesandro Pajola, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!✊



Bek koji će u novembru napuniti 27 godina, iza sebe ima 10 sezona u Virtusu sa kojim je osvajao EuroCup, FIBA Ligu…pic.twitter.com/h4Qy3PuIbc — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)July 23, 2026

Pajola je praktično zamjena za Nika Kalatesa koji je prešao u PAOK i biće alternativa ključom igraču Partizana, Karliku Džounsu.

Partizan je u ljetni prelazni rok ušao polako, ali je u posljednja tri dana ozvaničio tri pojačanja - Kevarijusa Hejsa, Lamara Stvensa i Alesandra Pajolu.