Finski reprezentativac Mikael Jantunen postao je novi igrač Real Madrida, saopštio je španski klub

Izvor: Ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Finski košarkaš Mikael Jantunen postao je igrač Real Madrida. Ranije je bilo poznato da će bivši igrač Fenerbahčea postati dio španskog velikana, a sada je "kraljevski klub" javno potvrdio novo ljetnje pojačanje. Ipak, navijači u Beogradu nadali su se do posljednjeg trenutka, pošto je Jantunen bio želja i Crvene zvezde.

Jantunen je minulog ljeta, a poslije sjajne role u dresu Finske (bilježio je 11 poena, 6,2 skoka i 2,7 asistencija), bio jedan od najtraženijih košarkaša u Evroligi. Na kraju, stigao je u redove šampiona Evrolige iz ekipe Partizana, ali se poslije godinu dana opredijelio da karijeru nastavi u Španiji, u ekipi Real Madrida. S obzirom na to da u dresu turskog tima nije imao zapaženu ulogu, vjerovatno ostaje nada da će Finac u dresu novog kluba imati nešto veći prostor kako bi pokazao potencijal.

Ugovor koji je postigao sa Real Madridom na snazi je do 2028. godine. Ovaj tim će sada voditi bivši trener Valensije Pedro Martinez, a nakon što je promjena u španskom velikanu bila neminovna. Nezadovoljstvo rezultatima je pobijedilo, pa je zamjena Serđa Skariola bila jedina šansa da se krene putem promjena.

Jantunen je minule sezone ubacivao 5,5 poena, imao je i 3,2 skoka i 0,7 asistencija. Nešto bolji učinak imao je u nacionalnom takmičenju, gdje je postizao 7,2 poena i 3,4 skoka.