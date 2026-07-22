Bivši košarkaš Partizana Šejk Milton bi mogao da ostane u evropskoj košarci, uprkos lošem utisku koji je ostavio u Humskoj.

Izvor: MN Press

Stigao je Šejk Milton kao najveće pojačanje Partizana uz Džabarija Parkera prošlog ljeta, ali je Humsku napustio tiho. Američki bek je cijele sezone kuburio sa povredama, taman kada je pronašao kakav-takav ritam doživio je novi peh, otišao u Ameriku, odakle se nije ni vratio... Iako se nije dobro pokazao u Humskoj, mogao bi da nastavi karijeru u Evroligi.

Kako prenosi prenosi "Israel Hajom", Amerikanac je ponuđen Makabiju, koji ga razmatra kao zamjenu za Lonija Vokera koji bi mogao da se vrati u NBA ligu.

Partizan je iskoristio ugovornu klauzulu i donio odluku da prekine saradnju sa Šejkom Miltonom, iako je imao opciju za produžetak na još godinu dana. Kako nije uspije da dokaže kvalitet i uložen novac, rastanak je bio logičan korak.

Partizan je bio prvi tim van Amerike za Šejka Miltona. Stigao je sa velikim NBA iskustvom gde je nastupao za Filadelfiju, Minesotu, Detroit, Njujork, Bruklin i LA Lejkerse. Odigrao je 359 mečeva u ligaškom dijelu i još 40 utakmica u plej-of delu NBA sezone, ali na evropskoj sceni nije uspio da se dokaže.

Milton je odigrao 23 meča u Evroligi, od čega je na 10 utakmica bio starter u petorci Partizana. Nije ostavio impresivan utisak na tim mečevima - sezonu je završio sa prosekom od 6,9 poena, 2,4 asistencije i 1,4 skoka, uz tek 25,7 odsto šuta za tri poena. Bolje partije Šejk je imao u ABA ligi, gdje je na 14 mečeva prosječno bilježio 11,9 poena, 2,8 asistencije i 2,1 skoka, uz gotovo 47 odsto šuta za tri poena.