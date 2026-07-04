Trener Panatinaikosa Željko Obradović imaće za pomoćnika nekadašnjeg učenika sa kojim je osvojio tri Evrolige.

Izvor: EPA/Toms Kalnins

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović vratio se u Panatinaikos poslije 14 godina i plan je da se okruži ljudima koji su "zadužili" klub. Sada se taboru atinskog velikana zvanično pridružio nekadašnji as, Amerikanac Majk Batist.

Bio je najveća Obradovićeva uzdanica pod košem, nosio je "zeleni" dres čak devet godina i za to vrijeme osvojio tri Evrolige. Batist donosi veliko iskustvo iz NBA lige gde je radio kao pomoćnik u Bruklinu, Šarlotu, Orlandu, Vašingtonu, Hjustonu i Torontu, a sada će biti desan ruka nekadašnjem treneru.

Ovu vijest je objavio gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos uz posebnu posvetu: "Legende nikada ne odlaze... dobrodošli nazad kući".

Izvor: dpg7000/Instagram/Printscreen

Nakon što je 2014. godine završio igračku karijeru, Batist se posvetio trenerskom pozivu, a posljednje tri godine proveo je kao pomoćnik Darka Rajakovića u Torontu.

Batist je odigrao 10 sezona u Panatinaikosu, počevši od 2003. godine, i tom prilikom tri puta osvojio Evroligu (2007, 2009, 2011). Takođe je devet puta osvojio titulu prvaka Grčke i sedam puta Kup Grčke.