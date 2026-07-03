Srpski trener Dušan Alimpijević dobio je veliko pojačanje: Skoti Vilbekin potpisao za Bešiktaš i spreman je za Evroligu.

Izvor: MN Press

Bešiktaš je nedavno dobio specijalnu pozivnicu za Evroligu poslije "sklanjanja" Monaka iz takmičenja, a srpski trener Dušan Alimpijević koji vodi ovu ekipu dobio je najveće pojačanje za narednu sezonu. Turski reprezentativac Skoti Vilbekin će od naredne godine igrati za Bešiktaš.

U pitanju je jedan od najboljih strijelaca Evrolige u posljednjih nekoliko godina, koga su doduše mučile povrede u posljednje vrijeme, a vidjećemo da li će u Bešiktašu uspjeti da "resetuje" svoju karijeru.

"Naš tim je potpisao ugovor sa Skotijem Vilbekinom, američkim plejmejkerom koji takođe posjeduje i turski pasoš, u sklopu aktivnosti na transferima za novu sezonu", navodi se u saopštenju Bešiktaša i dodaje: "Vilbekinu, koji igra na poziciji plejmejkera, želimo dobrodošlicu u porodicu Bešiktaša i mnogo uspjeha u našem slavnom dresu".

Vilbekin (32) je inače prošle sezone igrao za Fenerbahče, ali je nastupio na samo šest utakmica usljed povrede. Imao je prosjek od 7,7 poena po meču, uz 44 odsto šuta za tri poena.

Vilbekin je igrao četiri godine za Fenerbahče, s kojim je i osvojio Evroligu, a bio je još u AEK-u, Darušafaki i Makabiju.

(MONDO)