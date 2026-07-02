Real Madrid je i zvanično raskinuo saradnju sa Serđom Skariolom i uskoro će na to mjesto da postavi Pedra Martineza koji je sa Valensijom napravio veliki uspjeh.

Izvor: MN Press

Real Madrid odlučio je da otpusti trenera Serđa Skariola. Poslije sezone koja je završena bez ijednog trofeja klub je odlučio da se zahvali trofejnom stručnjaku. Umjesto njega dovešće Pedra Martineza i za to će dati milion evra za obeštećenje.

"Odlučili smo, sporazumno, da stavimo tačku na etapu Skariola i Real Madrida. Ovo će zauvijek da bude njegova kuća. Zahvalni smo mu na svemu što je uradio za klub i želimo mu sve najbolje u nastavku karijere", navodi se u saopštenju.

Kao grom iz vedra neba se prije nekoliko dana pojavila informacija da će Martinez da dođe u "kraljevski klub". Španski mediji tvrde da će za to da dobije i milionsko obeštećenje. Martinez je dobio nagradu Evrolige za najboljeg trenera sezone. Čuveni "Aleksandar Gomeljski trofej" pošto je sa timom došao do Fajnal-fora, a osvojio je i ACB ligu pobjedom protiv Barselone u finalnoj seriji.

Odmah poslije toga je krenuo "raspad" Valensije, krenuli su da odlaze igrači jedan po jedan i sada će im se pridružiti i trener.