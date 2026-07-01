Bogdan Bogdanović potpisao jednogodišnji ugovor sa Hjustonom, ostaje u NBA ligi. Otkrijte sve detalje o njegovoj selidbi u Teksas.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović postao je prije nekoliko dana slobodan agent poslije raskida ugovora sa L.A. Klipersima što je samo pojačalo priče o njegovoj selidbi u Evropu, međutim od toga nema ništa. Bogdanović je potpisao jednogodišnji ugovor sa Hjustonom i igraće naredne godine u Teksasu.

Ovu informaciju objavio je poznati NBA insajder Šams Čaranija i treba je uzeti kao konačnu, tako da ćemo ga naredne sezone gledati u društvu Alperena Šenguna, Ejmena Tompsona i Kevina Durenta, ako ne odluči da promijeni sredinu.

Vidi opis Bogdan Bogdanović ostaje u NBA ligi, ali seli u Teksas Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Tyler Kaufman / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Slobodni agent Bogdan Bogdanović dogovorio je jednogodišnju saradnju sa Hjuston Roketsima, javljaju izvori za ESPN. Čelnici Roketsa su večeras ubijedili Bogdanovića i tako obezbijedili provjerenog šutera sa plej-of iskustvom za njegovu desetu sezonu u NBA", napisao je Čaranija.

Na ovaj način stavljena je tačka na sve spekulacije o eventualnom povratku u Partizan, Fenerbahče ili dolazak u Panatinaikos i Real Madrid koji su se spominjali, dok nema ništa ni od saradnje Jokića i Bogdanovića u Denveru.

Kako je igrao Bogdanović?

Prethodna sezona u NBA ligi bila je najneuspješnija za Bogdanovića otkako je otišao "preko bare". Imao je teško ljeto Bogdanović s reprezentacijom Srbije, pamtimo povredu zadnje lože protiv Portugala, a zatim je još nekoliko puta bio van terena. Nikako nije mogao da uhvati ritam, dok su Klipersi polako "sklanjali veterane" i slali im poruku da nisu dobrodošli.

Bogdanović je tako odigrao samo 23 utakmice i imao prosjek od 7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije, uz jako loše procente šuta (38 odsto).