Lebron Džejms donio je konačnu odluku i neće nastaviti karijeru u Los Anđeles Lejkersima

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Lebron Džejms (41) neće nositi dres Los Anđeles Lejkersa naredne sezone. Dakle, neće ponovo igrati u tandemu sa Lukom Dončićem već će karijeru da nastavi u drugom klubu. To je potvrdio pouzdani američki novinar Šams Čaranija.

"Lebron je već obavijestio Lejkerse da neće ostati u klubu. Njegov agent Rič Pol nam je potvrdio. Posle osam sezona je odlučio da napusti klub. Obavijestio je franšizu pred početak roka za slobodne agente. Lejkersi su željeli da se vrati, ali je on odlučio da promijeni sredinu", navodi Šams.

Već nekoliko dana traju spekulacije o tome da će da ode u Golden Stejt i da će tamo da proba sa Stefom Karijem i Drejmondom Grinom da napadne titulu. Koliko zaista ta ekipa može s obzirom na godine, to je veoma dobro pitanje...

Ti navodi su dodatno "podgrijani" informacijama da je Grin odbio produžetak ugovora od skoro 28 miliona dolara kako bi pomogao upravi kluba da dovede bolje igrače i pojačanja za novu sezonu. Izgleda da je Džejms prvi kandidat.