Trener Valensije o kojem bruji Evroliga Pedro Martiznez postao je trener Real Madrida

Izvor: Arife Karakum / AFP / Profimedia

Valensija je napravila senzaciju u Evroligi, a sa njom i trener Pedro Martinez. Iskusni šef struke postao je najpoželjniji trener u Evropi, pa je zbog toga Real Madrid reagovao i na čelo tima doveo baš Španca.

Kako javlja "Encestando", Kraljevski klub spreman je da plati 1.000.000 evra kako bi na klupi imao Martineza. Real Madrid bez sumnje nije zadovoljan odigranom sezonom, iako je dolazak Serđa Skariola bio znak da će španski velikan blistati minule sezone, to se nije dogodilo. Zbog toga su promjene bile neminovne.

Španski mediji osim izlazne klauzule ovjavili su i platu Pedra Martineza - on će godišnje zarađivati 1.200.000 evra. U Valensiji su u ponedjeljak saznali da Španac odlazi iz kluba sa kojim je napravio senzaciju u Evropi, a potom i osvojio domaći šampionat.

Ipak, teško je ne prokomentarisati činjenicu da je vijest o Pedru Martinezu i Real Madridu stigla kao "grom iz vedra neba". Tokom prelaznog perioda govorilo se o brojnim trenerima i igračima koji menjaju klub. Glasno se pričalo i o raspadu Valensije, ali samo kada su u pitanju igrači, ne i trener.