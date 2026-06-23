Masimo Zaneti je istakao da je spreman da sa Virtusom kupi mjesto u Evroligi, a otkrio je i koliko će ono koštati.

Izvor: Norberto Maccagno/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Već dugo se priča o prelasku Evrolige na sistem franšiza, a sada je poznato sve više detalja vezanih za taj plan takmičenja. U danu kada je Real Madrid konačno potpisao desetogodišnji ugovor sa Evroligom oglasio se i Masimo Zaneti.

Vlasnik Virtusa je govorio o svojim planovima da proda klub i da pronađe strane investitore koji bi uložili u Virtus, ali se takođe dotakao i ponude za Virtus da se priključi franšizama Evrolige. On je rekao da je Virtusu ponuđeno da status franšize kupi za 50 miliona eura koje bi otplatio toko 5 godina, dok je drugim ekipama cijena i do 90.000.000. Pomenuo je i Crvenu zvezdu i Partizan.

Vidi opis "Evroliga nam traži 50 miliona, drugima i po 90": Italijanski milioner pričao i Zvezdi i Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Bianca Costantini/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Prije ili kasnije, ako NBA želi nešto da uradi u Evropi, moraće da kupi Evroligu. Ako izbacite Real Madrid, Barcelonu, Panathinaikos, KK Partizan i ostale velikane – sa kim ćete igrati? Upravo zato se desilo ono što se desilo. Danas su svi klubovi potpisali važan ugovor sa Evroligom, koja je postigla sporazum sa Amerikancima. Klubovi će prvo imati pravo da kupe franšizu. Kada je kupe, zadržaće svoje mesto u takmičenju, kao u NBA. To postaje pravi spektakl.

Trinaest vlasničkih klubova – a podsjećam da je Virtus bio jedan od osnivača, mada je zbog poznatih okolnosti kasnije ispao iz te grupe – zajedno sa srpskim klubovima spada među istorijske članove. Imamo pravo da kupimo tu franšizu. Koštaće 50 miliona eura, plaćanje će biti raspoređeno na 10 godina, odnosno 5 miliona godišnje. Prihodi će rasti zahvaljujući televizijskim pravima i programima povezanim sa NBA Europe. Posle šest istorijskih klubova postoji čitav red kandidata koji žele da uđu i koji će morati da plate 85 miliona eura. Dubai čak 90 miliona. Liga će se proširiti na 28 ekipa podijeljenih u tri grupe, a svaka grupa će igrati svoje prvenstvo", rekao je Masimo Zaneti za italijanske medije.

"Prodaću klub"

Zaneti je istakao da postepeno želi da izađe iz kluba, pošto nije naišao na razumijevanje u samoj Bolonji i dovoljno novca da bi napravio konkurentnu ekipu. Zato traži investitore kojima bi postepeno prepustio klub.

"Da mogu da predvidim budućnost, bio bih bogatiji nego što jesam. Prodaću klub, ne znam da li djelimično ili u potpunosti, ako završi u dobrim rukama. Zalažem se za postepenu tranziciju vlasništva. Sa Paolom Roncijem, Komelinijem i računovođama moraćemo pažljivo da proučimo dokumentaciju. Ali u osnovi smatram da Virtus zaslužuje da bude u Evroligi. Ne može da igra nigde drugdje. Napravićemo računicu i postupiti razumno, ali u načelu smo spremni da prihvatimo ponudu.

Sastao sam se sa stranim preduzetnicima. Objasnio sam im šta je Virtus. U pitanju su dvije grupe. Rekli su da će razmisliti, pa će nam dati konačnu ponudu. Jedna grupa je američko-grčka, a druga američko-švajcarska. To su veoma bogati ljudi koji žele da osvoje Evroligu", otkrio je on i pričao o finansijskim detaljima vezanim za ovu i prošlu sezonu.

"Prošle godine budžet je bio 28 miliona eura, ove godine 25 miliona. Od bolonjskih privrednika ni traga ni glasa. Ali tako je svuda. Pogledajte Trst. Nije lako pronaći ljude koji vjeruju u ovakve projekte. Sada pregovaramo sa stranim investitorima, jer su svi zainteresovani za Evroligu i evroligašku franšizu. Danas se osjeća uticaj Amerike i NBA", rekao je Masimo Zaneti.

(MONDO, N.L.)