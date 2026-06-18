Dva nova kluba biće u ABA ligi naredne sezone, vraća se Cibona i ulazi Slovan iz Bratislave
Velike promjene u ABA ligi za novu sezonu. Dva nova kluba ulaze, tačnije jedan se vraća, a jedan ulazi prvi put. U pitanju su Cibona i Slovan iz Bratislave. Informacija je potvrđena od strane regionalnog takmičenja.
"U sezoni 2026/27 će učestvovati 20 klubova. Čelnici ABA lige prihvatili su povratak Cibone, dok će Slovan prvi put da učestvuje. Čestitamo Ciboni na povratku i želimo Slovanu dobrodošlicu", stoji u saopštenju.
Dva nova kluba ušla u ABA ligu: Stiglo hitno saopštenje, mijenja se format takmičenja
Ali, to nije sve. Zbog povećanja broja klubova moraće da se mijenja i format takmičenja. U tek završenoj sezoni je 18 timova bilo podijeljeno na dvije grupe po devet timova. Kako i na koji način će to biti u narednoj, ostaje da se vidi.
"Zbog povećanja klubova, sistem takmičenja za narednu sezonu će biti spremljen i definisan što je prije moguće", dodaju iz ABA lige.
PRESS RELEASE:@kk_cibonaand Slovan Bratislava to join AdmiralBet#ABALigain 2026/27 season.— AdmiralBet ABA League (@ABA_League)June 18, 2026
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Titulu je u nedavno završenoj sezoni osvojio Dubai koji je u finalnoj seriji savladao Partizan.