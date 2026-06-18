Dva nova kluba biće u ABA ligi naredne sezone, vraća se Cibona i ulazi Slovan iz Bratislave

Izvor: MN Press

Velike promjene u ABA ligi za novu sezonu. Dva nova kluba ulaze, tačnije jedan se vraća, a jedan ulazi prvi put. U pitanju su Cibona i Slovan iz Bratislave. Informacija je potvrđena od strane regionalnog takmičenja.

"U sezoni 2026/27 će učestvovati 20 klubova. Čelnici ABA lige prihvatili su povratak Cibone, dok će Slovan prvi put da učestvuje. Čestitamo Ciboni na povratku i želimo Slovanu dobrodošlicu", stoji u saopštenju.

Vidi opis Dva nova kluba ušla u ABA ligu: Stiglo hitno saopštenje, mijenja se format takmičenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Ali, to nije sve. Zbog povećanja broja klubova moraće da se mijenja i format takmičenja. U tek završenoj sezoni je 18 timova bilo podijeljeno na dvije grupe po devet timova. Kako i na koji način će to biti u narednoj, ostaje da se vidi.

"Zbog povećanja klubova, sistem takmičenja za narednu sezonu će biti spremljen i definisan što je prije moguće", dodaju iz ABA lige.

Titulu je u nedavno završenoj sezoni osvojio Dubai koji je u finalnoj seriji savladao Partizan.