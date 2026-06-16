Miroslav "Muta" Nikolić kritikuje sezone Crvene zvezde i Partizana, ističući nedostatak domaćih igrača i trenera kao ključne probleme.

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Poznati košarkaški trener Miroslav "Muta" Nikolić nije zadovoljan sezonama Crvene zvezde i Partizana koje je kritikovao spram uloženog novca, nikad većeg u istoriji dva kluba. Na kraju je Zvezda stigla do plej-ina Evrolige i pehara Kupa Radivoja Koraća, dok je Partizan igrao tek finale ABA lige - premalo za "vječite" čak i kada se ne bi pričalo o tolikim budžetima.

Kako kaže Nikolić u intervjuu za današnji "Žurnal", ne smatra da je sezona Zvezde bila "neuspješna kao Partizanova", ali daleko je to ipak od bilo kakvog uspjeha.

Šta ne valja u Partizanu?

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"Kako da ocijeniš sezonu Partizana? Ko misli da je ovo uspjeh, da mi objasni kako, molim vas? Treba li da hvalim ovog Španca, ovog trenera? Šta je on uradio? Sve je izgubio. Nemamo ni jednu titulu. Kako onda možemo da karakterišemo sezonu bilo kako osim neuspješno", rekao je Nikolić.

Smatra da je na Partizan negativno uticao odlazak Željka Obradovića, ali i nedostatak baze domaćih igrača, pa u tome vidi možda i najveći problem: "Nedostatak domaćih igrača i trenera. Da ti Španci, Amerikanci i ostali valjaju nešto, radili bi u svojim zemljama, a ne dolazili ovdje. Mnogo je dobrih, mladih domaćih trenera. Vladimir Jovanović, Alimpijević, Barać… Ima ih na pretek. Zašto oni ne dobiju šansu u Partizanu ili Crvenoj zvezdi? Košarka se igra i van Beograda. Izuzev Moke Slavnića i Saše Đorđevića, svi naši košarkaški asovi su iz unutrašnjosti. Treba ulagati u srpsku košarku, jaku domaću ligu, razvijati igrače i trenere. To je put".

Ko je odgovororan? "Smatram da svi nose jednaku odgovornost. I uprava i struka i igrači. Veliki budžeti nisu garancija uspjeha, nekada su samo bačena para, a to smo valjda i naučili. Kad sam bio trener Budućnosti igrali smo fajnal-for domaće lige sa 11 domaćih igrača, bez i jednog stranca. Nismo imali budžet ko Partizan i Zvezda, ali smo igrali s njima na ravne časti", rekao je Nikolić i podvukao: "Problem je što plaćamo strancima milion i 200, 300 hiljada ili dva miliona, a nećemo toliko da platimo Milutinova, Gudurića, Micića, Bogdanovića...".

Šta ne valja u Zvezdi?

Nikolić kaže da je Zvezda ove sezone imala puno turbulencija, da su je vodila čak četiri trenera, ali ne smatra da je ijedan od njih greška. Mnogo faktora je uticalo na situaciju na Malom Kalemegdanu - nabraja povrede, mnogo stranaca i promjene u sastavu - i poručuje da Zvezdi fali strpljenje.

"A da li Vi stvarno mislite da je Ibon Navaro bolji trener od Saše Obradovića i po čemu tačno?! Naravno, da je Saša trebalo da ostane na klupi, ali Crvena zvezda nema strpljenja i to je glavni problem. Kakav crni fajnal-for o kom se govorilo, daleko je fajnal-for svetlosnim godinama. Ali, Srbi su nestrpljivi, uprave daju bombastične izjave, najave i šire lažni optimizam među navijačima. Očekivanja su isuviše velika", dodao je Nikolić.

Prema njegovoj ocjeni, Crvena zvezda je pogrešila što nije probala sa mladim Tomislavom Tomovićem, koji sada vodi Lokomotivu Kubanja, dok podsjeća da strpljenja nije bilo ni sa Dušanom Alimpijevićem.