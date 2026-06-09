Rukovodsto košarkaške Evrolige produžilo je licence Asvelu i Fenerbahčeu, dok pregovori sa Real Madridom i dalje traju, a na sastanku u Barseloni odobreno je i proširenje formata Evrokupa na 32 ekipe.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Dioničari Evrolige održali su sastanak na kome je rukovodstvo takmičenja na čelu sa predsjednikom Dejanom Bodirogom predstavilo najnovije informacije o nekoliko strateških prioriteta, a Upravi odbor je potvrdio svoju odluku da nastavi tranziciju trenutnih nosilaca desetogodišnjih licenci u nosice franšize sledeće sezone.

Klubovi su obaviješteni i o procesu proširenja za nove franšize i tržišta i planirano je da formalno počne od 1. jula. Proces će podržati planirano proširenje Evrolige od sezone 2027/2028.

Upravni odbor produžio je licence Asvelu i Fenerbahčeu i obaviješten je o razgovorima sa Real Madridom, kao i o potencijalnim jednogodišnjim vajldkartama za predstojeću sezonu, uključujući listu zainteresovanih ekipa.

Kako se navodi na sajtu Evrolige, centralna tema razgovora bio je Evrokup, a učesnici sastanka su obaviješteni da za to takmičenje vlada veliko interesovanje, odnosno da se prijavilo 40 ekipa.

Upravni odbor odobrio je proširenje Evrokupa na 32 ekipe, a klubovi će biti podijeljeni u četiri grupe po osam. U doigravanje će se plasirati 16 ekipa, od osmine finala, četvrtfinala, polufinala i finale, koji će biti igrani na po dvije dobijene utakmice.

Konačan spisak učesnika biće poznat po završetku takmičenja u domaćim ligama, na osnovu konačnog plasmana u prvenstvima, uz oko 20 ekipa koje će dobiti petogodišnje licence. Preostala mjesta biće popunjena jednogodišnjim vajldkartama.

Razgovaralo se i o predsezonskom dvodnevnom turniru koji bi mogao da se igra ove ili sledeće godine uz učešće četiri ekipe.

Predstavnici klubova su dobili i najnovije informacije o kontinuiranom napretku razgovora sa nekoliko zainteresovanih strana, uključujući domaće lige, NBA/FIBA, u pripremi za predstojeći sastanak u Ženevi.