KK Partizan se priprema za novu sezonu: Tonje Džekiri na korak od potpisivanja ugovora, nakon uspješnog perioda u crno-bijelom dresu.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

KK Partizan ozbiljno se zahuktao pred ovo ljeto i nakon što je produžio ugovore sa trenerom Đoanom Penjarojom i najboljim igračem Karlikom Džounsom, na korak je od dogovora i sa još jednim važnim košarkašem.

Tonje Džekiri (32, 212) bi uskoro trebalo da potpiše novi ugovor sa Partizanom, prenosi "Meridian sport". Stigao je zimus kao pojačanje u reketu poslije odlaska Tajrika Džounsa i za kratko vrijeme je navijačima "ušao pod kožu", pokazujući zaista jako dobre igre u prethodnom periodu.

Očekuje se da će Nigerijac uskoro staviti paraf na ugovor sa crno-bijelima, gdje se naredne sezone tu očekuje i Kevarijus Hejs, dok Bruno Fernando ima opciju "izlaska iz ugovora".

Tako bi Partizan riješio pitanje centara i prije početka nove sezone, za razliku od prošle godine kada je bio u problemu na startu.

Kako je igrao Džekiri?

Džekiri je došao iz CSKA Moskve, a u Evroligi je za crno-bijele odigrao 15 mečeva i imao prosjek od 7,5 poena, 5 skokova i 1,4 asistencije, dok je u ABA ligi na 17 mečeva imao nešto bolji učinak, makar košgeterski - u prosjeku 9,4 poena uz 4,9 skokova i 1,6 asistencija.

Džekiri je inače igrao i za Fenerbahče, Uniks, Baskoniju, Asvel, Gazijantep, Ostende i Bandirmu.

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