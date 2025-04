Ivica Zubac biće direktni rival Nikole Jokića u plej-of seriji Denvera i Los Anđeles Klipersa u prvoj rundi Zapadne konferencije. Pročitajte kako ga je karijera preko Zagreba i Beograda vodila do Los Anđelesa. I kako ga je Medžik Džonson ispustio.

Nikola Jokić od subote u 21.30 časova igra u plej-of seriji protiv Los Anđeles Klipersa, tima punog asova. Među njima je i hrvatski centar Ivica Zubac (28), koji ima sjajnu sezonu i o kojem je trener Nagetsa Dejvid Adelman posebno govorio uoči utakmice u "Bol areni" u Denveru.

"Cijela karijera mu se promijenila. U Lejkersima, kada je bio mlad, koristili su ga na niskom postu. Kada je prešao u Kliperse, postao je 'roler', defanzivni igrač, nije previše dodirivao loptu, a sada igra sve, igra na 'postu', igra kao plejmejker u napadu, oslanjaju se na njega", kazao je Adelman.

Ivica Zubac ove sezone prosječno postiže po 16,8 poena, uz 12,6 skokova i 2,7 asistencija. Kraj Džejmsa Hardena i Kavaija Lenarda postao je jedan od najznačajnijih igrača ekipe, iako su tu asovi poput Normana Pauela, Bogdana Bogdanovića i drugih.

"Nije samo zbog Hardena, sam je eksplodirao"

Zubac je jedan od najvećih dobitnika trejda Los Anđeles Klipersa i Filadelfije 2023, u kojem je u El-Ej stigao NBA veteran Džejms Harden. Igrajući pikenrol sa njim i koristeći to što je "Brada" peti najbolji asistent u ligi (8,7 asistencija po meču), Zubac je napravio najveći napredak u karijeri.

"Kada je Džejms (Harden) tu, on mu nalazi prostor 'u džepu' u pikenrol igri, ali nije samo do Hardena. Trebalo bi mu odati priznanje za to što svaki put dolazi u novu sezonu sa novom stvari koju je dodao svojoj igri. Neko kao on zaslužuje pohvale za to što napreduje u ovoj ligi", rekao je Adelman o Zupcu.

Ivica Zubac imaće pred sobom pakleno težak posao - borbu protiv najboljeg svih vremena Nikole Jokića, koga odlično zna i na terenu i van njega. I zna šta ga čeka.

"Kako protiv Jokića? Teško možeš bilo šta"

Gostujući u "Podkast inkubatoru", Ivica Zubac objasnio je da čuvari mogu malo toga da urade u duelima protiv najboljeg košarkaša.

"Možeš ti da gledaš njegove poteze iz prethodnih utakmica, u koju stranu najčešće radi, šta najviše voli da radi, koji okret... Ali kada dođe utakmica, sve se dogodi kao pucanj prstima. Nemaš vremena da razmišljaš da li voli na jednoj strani 'spin', na drugoj fintu. Nemaš vremena i sigurno je jedan od najtežih za čuvanje. Sve vreme misliš da igraš dobru odbranu protiv njega, misliš 'dobro je, dobro je', a onda on zabije preko tebe i to su šutevi koje pogađa. Kako kažu Amerikanci 'Dobra odbrana, ali bolji napad'. Teško možeš nešto bolje da napraviš. Stvarno je toliko talentovan da mislim da nema niko u NBA ko može da ga čuva u igri 'jedan na jedan'"

"I onda kada šalješ igrača da ga udvojiš, on vidi sve na terenu i naći će slobodnog igrača uvek. Ima više od 10 asistencija po meču. Bolje je da ga pustiš da ti zabije 40 nego da podeli 15-20 asistencija. Moraš da izabereš šta će te ubiti, 'pick your poison' ("Odaberi svoj otrov") što bi rekli Amerikanci", kazao je Zubac.

Da li se druže?

"Više sam sa Hrvatima, ali i sa Jokićem sam dosta. Imamo istog agenta, obojica smo igrali u Megi i on je lik sa kojim se lako sprijateljiti. Imamo neke zajedničke teme izvan košarke. Sednemo pre utakmice sa strane, pa popričamo malo kada završimo zagrevanje dva sata pred meč", kazao je Zubac u intervjuu pre tri godine.

Dobio zabranu za Evroligu, pa došao u Megu

Ivica Zubac otišao je u NBA ligu iz srpskog kluba Mega, 2016. godine kao 32. "pik" na NBA draftu. Prošao je juniorski pogon Cibone, nastupao i za Zrinjevac, a Cibonu je napustio u zimu 2016. usled velikih finansijskih problema posrnulog hrvatskog velikana.

Tačnije, najpre je iz Cibone prešao u Cedevitu, tadašnjeg evroligaša, ali je Košarkaški savez Hrvatske utvrdio da je njegov raskid sa "cibosima" bio pravno neutemeljen i sprečio je taj transfer, pa je zato stigao u Beograd.

"Nemam dilemu da je Mega u ovom trenutku najbolje rešenje za mene, kada mi je već pravnim putem onemogućeno da nastupam za Cedevitu u Evroligi. Došao sam u klub koji iz sezone u sezonu raste i afirmiše veliki broj igrača. U Megi imam vrhunske uslove za rad, a to je upravo ono što mi treba", kazao je tad Zubac nakon što se priključio ekipi Dejana Milojevića i učio od srpske legende.

U dresu Mege igrao je protiv Zvezde, Partizana i pokazao veliki talenat koji je iste godine preneo u Los Anđeles, u ekipu Lejkesa.

Džeri Vest se smejao kada je čuo za njega

Legendarna je anegdota prema kojoj se čuveni Džeri Vest nasmejao dok je sedeo za večerom kada je čuo da Los Anđeles Lejkersi trejduju Zupca. Iako je velikan Lejkersa, Vest je tada radio za Kliperse kao saradnik i bio je svestan o kakvom se talentu radi, odnosno koliku je grešku napravio najveći tim na svetu.

"Džeri Vest bio je tada konsultant Klipersa, iako je proveo više od 40 godina u Lejkersima kao igrač, trener i operativac. Sedeo je na večeri sa starim prijateljima, koji su takođe imali veze sa Lejkersima. Nije mogao da veruje kako mu je Zubac pao u krilo. Prema tvrdnjama izvora, Klipersi nisu čak ni zvali Lejkerse da se informišu oko Zupca. Lejkersi su sami napravili tu ponudu i Klipersi su rado prihvatili", objavio je nedavno na ESPN-u američki novinar Dejv Mekmenamin.

Zubac je igrao za Lejkerse od 2016. do 2019. godine, a njegov odlazak je jedna od najvećih grešaka tadašnjeg prvog čoveka sportskog sektora, Medžika Džonsona. Član je Los Anđeles Klipersa od zime 2019. i u dresu tog tima potvrdio je svoj talenat i pretvorio ga u kvalitet koji je sada prepoznat u čitavoj ligi.

Pred početak sezone potpisao na desetine miliona dolara

Prošlog leta, Zubac je potpisao produženje ugovora sa Klipersima na tri godine i za 58,6 miliona dolara. Ove sezone njegova plata je 11,7 miliona i progresivno će rasti sve do 2027/28, kada će iznositi 20,9 miliona.

Plej-of serija Denver - Klipersi počeće u subotu od 21.30 časova u dvorani Nagetsa. Igra se na četiri pobede.